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1 час назад

Ченнинг Татум заменит Криса Эванса в фильме «Проект «Артемида»

Inc-News

Новая романтическая комедия «Проект «Артемида» разрабатывается в атмосфере большой секретности, но всё же новости о нём иногда появляются. Крис Эванс покинул проект, и будет заменён Ченнингом Татумом. Сейчас он ведёт переговоры со студией. Компанию на съёмочной площадке звезде «Затерянного города» составит Скарлетт Йоханссон. Поэтому воссоединения Стива Роджерса и Наташи Романофф на этот раз не случится.

Ченнинг Татум заменит Криса Эванса в фильме «Проект «Артемида»
Фото: vokrug.tvvokrug.tv

Информация поступила буквально через неделю после того, как режиссёрское кресло «Проекта «Артемида» покинул Джейсон Бейтман. Причиной он указал творческие разногласия, и, похоже, это повлекло за собой и уход Эванса. Несговорчивость Бейтмана студия преодолела с помощью плодовитого Грега Берлэнти, согласившегося взять бразды правления в свои руки. Он известен работой шоураннером и продюсером над такими сериалами, как «Стрела», «Флэш» и «Ривердэйл». Как режиссёр он снял фильмы «Клуб разбитых сердец: Романтическая комедия» (2000), «С любовью, Саймон» (2018) и мини-сериал «Политиканы».

За права на съёмки «Проекта «Артемида» Apple заплатила около $100 миллионов. Подробностей о его сюжете немного, но по данным Deadline, речь пойдёт о космической гонке. Официальный логлайн описывает историю, как «романтическую комедию, разворачивающуюся в условиях запуска в 1968-м году на Луну корабля «Аполлон 11». «Артемидой» также называется нынешняя миссия, которую NASA организовывает для возобновления полётов на Луну.

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