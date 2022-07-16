Ченнинг Татум заменит Криса Эванса в фильме «Проект «Артемида»

Новая романтическая комедия «Проект «Артемида» разрабатывается в атмосфере большой секретности, но всё же новости о нём иногда появляются. Крис Эванс покинул проект, и будет заменён Ченнингом Татумом. Сейчас он ведёт переговоры со студией. Компанию на съёмочной площадке звезде «Затерянного города» составит Скарлетт Йоханссон. Поэтому воссоединения Стива Роджерса и Наташи Романофф на этот раз не случится.
Информация поступила буквально через неделю после того, как режиссёрское кресло «Проекта «Артемида» покинул Джейсон Бейтман. Причиной он указал творческие разногласия, и, похоже, это повлекло за собой и уход Эванса. Несговорчивость Бейтмана студия преодолела с помощью плодовитого Грега Берлэнти, согласившегося взять бразды правления в свои руки. Он известен работой шоураннером и продюсером над такими сериалами, как «Стрела», «Флэш» и «Ривердэйл». Как режиссёр он снял фильмы «Клуб разбитых сердец: Романтическая комедия» (2000), «С любовью, Саймон» (2018) и мини-сериал «Политиканы».
За права на съёмки «Проекта «Артемида» Apple заплатила около $100 миллионов. Подробностей о его сюжете немного, но по данным Deadline, речь пойдёт о космической гонке. Официальный логлайн описывает историю, как «романтическую комедию, разворачивающуюся в условиях запуска в 1968-м году на Луну корабля «Аполлон 11». «Артемидой» также называется нынешняя миссия, которую NASA организовывает для возобновления полётов на Луну.