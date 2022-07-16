Ченнинг Татум заменит Криса Эванса в фильме «Проект «Артемида»

Новая романтическая комедия «Проект «Артемида» разрабатывается в атмосфере большой секретности, но всё же новости о нём иногда появляются. Крис Эванс покинул проект, и будет заменён Ченнингом Татумом. Сейчас он ведёт переговоры со студией. Компанию на съёмочной площадке звезде «Затерянного города» составит Скарлетт Йоханссон. Поэтому воссоединения Стива Роджерса и Наташи Романофф на этот раз не случится.

Фото: vokrug.tv vokrug.tv

Информация поступила буквально через неделю после того, как режиссёрское кресло «Проекта «Артемида» покинул Джейсон Бейтман. Причиной он указал творческие разногласия, и, похоже, это повлекло за собой и уход Эванса. Несговорчивость Бейтмана студия преодолела с помощью плодовитого Грега Берлэнти, согласившегося взять бразды правления в свои руки. Он известен работой шоураннером и продюсером над такими сериалами, как «Стрела», «Флэш» и «Ривердэйл». Как режиссёр он снял фильмы «Клуб разбитых сердец: Романтическая комедия» (2000), «С любовью, Саймон» (2018) и мини-сериал «Политиканы».