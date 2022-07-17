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3 часа назад

Режиссер Валерий Тодоровский рассказал о проблемах на съемках с участием Александра Петрова и Данилы Козловского

Ревизор.ru

В одной из снимаемых сцен артисты должны были беседовать, находясь в центре большого города. Вокруг проходят люди, которые не должны обращать внимание на героев. Валерий Тодоровский рассказал, что со съемками этой сцены возникли проблемы, так как в кадр к звездам стремились прорваться фанатки и фанаты. Об этом рассказывает teleprogramma.pro.

Тодоровский заявил о проблемах на съемках с участием Петрова и Козловского
Фото:  Ревизор Ревизор

"И мужчины, и девушки хотели сфотографироваться, взять автограф, познакомиться, - рассказал режиссер. - Остановить их было сложно. И таких съемочных дней у нас было много".

По сюжета сериала "Надвое", Костя и Саня — лучшие друзья и коллеги. Командировка в Санкт-Петербург готовит им мимолетное знакомство с двумя девушками, которое полностью поменяет их жизни.

Актеры,Александр Петров,Валерий Тодоровский,Данила Козловский,
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