Тодоровский заявил о проблемах на съемках с участием Петрова и Козловского

В одной из снимаемых сцен артисты должны были беседовать, находясь в центре большого города. Вокруг проходят люди, которые не должны обращать внимание на героев. Валерий Тодоровский рассказал, что со съемками этой сцены возникли проблемы, так как в кадр к звездам стремились прорваться фанатки и фанаты. Об этом рассказывает teleprogramma.pro.