Тодоровский заявил о проблемах на съемках с участием Петрова и Козловского

В одной из снимаемых сцен артисты должны были беседовать, находясь в центре большого города. Вокруг проходят люди, которые не должны обращать внимание на героев. Валерий Тодоровский рассказал, что со съемками этой сцены возникли проблемы, так как в кадр к звездам стремились прорваться фанатки и фанаты. Об этом рассказывает teleprogramma.pro.
"И мужчины, и девушки хотели сфотографироваться, взять автограф, познакомиться, - рассказал режиссер. - Остановить их было сложно. И таких съемочных дней у нас было много".
По сюжета сериала "Надвое", Костя и Саня — лучшие друзья и коллеги. Командировка в Санкт-Петербург готовит им мимолетное знакомство с двумя девушками, которое полностью поменяет их жизни.