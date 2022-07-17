Брэд Питт представил новый фильм

На днях мы заметили Брэда Питта с гитарой наперевес в аэропорту Рима и понадеялись, что он приехал петь серенады бывшей жене: Анджелина Джоли с детьми сейчас как раз в столице Италии. Но, похоже, актер прилетел в Европу по работе: в субботу он уже оказался в Париже, где представил свой новый фильм «Быстрее пули». Для премьеры Питт выбрал по-летнему легкий льняной костюм красивого нежно-персикового оттенка, а из аксессуаров остановился на очках с оранжевыми линзами и золотой цепочке. В картине Дэвида Литча, режиссера второго «Дэдпула» и «Джона Уика», актер сыграл наемного убийцу с милым прозвищем Божья Коровка. «Быстрее пули», основанный на романе японского писателя Котаро Исаки, выйдет в США 5 августа. Ну, а мы ждем новых модных выходов нестареющего красавчика!