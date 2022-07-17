Бондарчук сыграет Конюхова

В Москве и Дагестане начались съемки фильма «Повелитель ветра» с Федором Бондарчуком в главной роли, - сообщает kino.mail.ru.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Картина посвящена знаменитому российскому путешественнику и воздухоплавателю Федору Конюхову. Сюжет истории основан на реальных событиях - в основу сценария лег мировой рекорд, который установил Федор Конюхов в 2016 году, совершив кругосветный полет на воздушном шаре за 11 дней.

Самого путешественника играет Федор Бондарчук. Также в картине приняли участие Евгений Ткачук, Анна Михалкова и Андрей Бурковский.