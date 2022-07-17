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47 минут назад

Бондарчук сыграет Конюхова

Провинция.ру

В Москве и Дагестане начались съемки фильма «Повелитель ветра» с Федором Бондарчуком в главной роли, - сообщает kino.mail.ru.

Бондарчук сыграет Конюхова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Картина посвящена знаменитому российскому путешественнику и воздухоплавателю Федору Конюхову. Сюжет истории основан на реальных событиях - в основу сценария лег мировой рекорд, который установил Федор Конюхов в 2016 году, совершив кругосветный полет на воздушном шаре за 11 дней.

Самого путешественника играет Федор Бондарчук. Также в картине приняли участие Евгений Ткачук, Анна Михалкова и Андрей Бурковский.

Режиссер проекта - Игорь Волошин, знакомый зрителям по фильмам «Коса», «Ольга» и «Одержимая»).

Актеры,Одержимая,Федор Конюхов,Анна Михалкова,Игорь Волошин,Андрей Бурковский,Евгений Ткачук,Федор Бондарчук,
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