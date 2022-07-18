Брюс Уиллис вернулся на небоскреб из «Крепкого орешка»

Жена легендарного актера Брюса Уиллиса опубликовала видео, где он вернулся на крышу небоскреба из «Крепкого орешка». Это его первое появление на публике с начала года.
Уиллис вернулся на локацию из своего главного фильма. Также как он боролся с врагами 34 года назад, сегодня Уиллис борется со своей болезнью.
Актеру поставили диагноз афазия, который несет за собой провалы в памяти. Супруга сообщает, что муж практически не в состоянии что-то запомнить, но вернувшись на крышу небоскреба, он испытывает особые чувства.