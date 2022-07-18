Брюс Уиллис вернулся на небоскреб из «Крепкого орешка»

Жена легендарного актера Брюса Уиллиса опубликовала видео, где он вернулся на крышу небоскреба из «Крепкого орешка». Это его первое появление на публике с начала года.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Уиллис вернулся на локацию из своего главного фильма. Также как он боролся с врагами 34 года назад, сегодня Уиллис борется со своей болезнью.