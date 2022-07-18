Как сейчас живет Коул Тернер из «Зачарованных»

Волшебный сериал «Зачарованные» даже спустя 24 года не теряет своей популярности. Когда проект еще выходил на экраны, зрители каждый день спешили успеть на показ очередного эпизода. И дело было не только в захватывающем сюжете, но и блестящих актерах.

Фото: Экспресс газета Экспресс газета

После просмотра всех восьми сезонов «Зачарованных» можно смело утверждать, что почти каждый человек был на своем месте. Строгая с виду Шеннен Доэрти идеально воплотила образ вечно собранной и ответственной старшей ведьмы Холливелл. С виду домашняя Холи Мари Комбс досталась роль средней сестры Пайпер, которая лучше всего себя чувствовала именно на кухне. Ну и, конечно, Алиса Милано стала идеальным кандидатом для самой младшей Холливелл — яркой и смелой Фиби.

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Главные мужские роли первых сезонов были исполнены Брайаном Краузе (ангел-хранитель Лео) и Джулианом Макмэхоном. Последний подарил всем поклонникам «Зачарованных» обворожительного, загадочного и трагичного Коула Тернера, главного антигероя почти всех сезонов сериала. Примечательно, что и сам актер в жизни оказался тоже очень интересным человеком.

Сын уважаемых людей

Джулиан Дана Уильям Макмэхон появился на свет 27 июля 1968 года в Сиднее. Родители будущего актера были далеко не заурядными людьми. К примеру, отец звезды сэр Уильям занимал должность премьер-министра Австралии. Разумеется, семья Макмэхонов имела очень большое влияние среди местного население, а дети (у Джулиана две сестры) могли рассчитывать на блестящее будущее.

Разумеется, Уильям и его жена Соня делали все, чтобы их наследники не слонялись просто так и постоянно чем-то занимались. Также каждому из них была уготована своя дорога. Вот только подросший Джулиан в какой-то момент взбунтовался. Ему категорически не хотелось посвящать жизнь юриспруденции. Куда интереснее сыну бывшего премьер-министра Австралии казалось колесить по дороге в качестве дальнобойщика.

Однако Джулиану пришлось поддаться семейному давлению. После окончания школы молодой человек поступил в университет Сиднея на факультет права. И тогда же начались амурные приключения Макмэхона.

Джулиан всегда отличался той самой красотой, которую просто невозможно игнорировать. Студентки не давали будущей звезде проходу. Ведь помимо прекрасных внешних данных Макмэхон был капитаном команды по гребле и форвардом. В общем, Джулиан наслаждался беззаботными мгновениями своей молодости. В то же самое время учеба совершенно не прельщала его. Чем дольше Макмэхон оставался в университете, тем яснее понимал — карьера юриста не для него. Не собираясь отчаиваться, он поступил на экономический факультет в Воллонгонг, но и там не задержался.

Поворотным событием для Джулиана стало предложение поучаствовать в показе мод. Можно представить, какой шум несостоявшийся студент наделал этой новостью дома. Мать актер была категорически против того, что ее сын, у которого столько возможностей из-за семейных связей, станет манекенщиком. А вот сэр Уильям, напротив, поддержал Джулиана. Ему идея сына казалась лишь прихотью, которую он решил поощрить. Вряд ли чиновник мог предположить, чем закончится эта история.

С подиума прямиком в Голливуд

Прекрасные внешние данные обеспечили Макмэхону успех. Спустя несколько лет будущий актер уже разъезжал по всему свету. В 21 год Джулиана даже сделали «лицом» модного бренда Levi’s. Благодаря рекламным роликам звезда примелькалась на ТВ, и в 1981-м Макмэхону предложили главную роль в мыльной опере «Династия». С этого проекта и началась актерская карьера сына 20-го премьер-министра Австралии.

Приехав в Голливуд, начинающий артист столкнулся с распространенной проблемой почти всех новичков. Джулиану охотно давали роли, но все они были незначительными. Сам актер не очень любит вспоминать те времена. Только в 1992-м Макмэхону улыбнется удача: его пригласят в драматическом сериале «Другой мир». Следующей по-настоящему знаковым персонажем для австралийца станет роль Коула Тернера в уже успевшем прогреметь на весь свет проекте про трех ведьм.

Персонаж Джулиана появился в сериале только после второго сезона. Надо сказать, если бы не модельное прошлое и участие в нескольких удачных проектах, то продюсер Аарон Спеллинг ни за что бы не пригласил Макмэхона в каст, так как команда делала ставку исключительно на известных артистов. Но Джулиан идеально отвечал всем требованиям «короля сериалов»: его лицо долго крутили по ТВ, сам он обладал воистину демонической внешностью и идеально взаимодействовал с Милано, игравшей его экранную возлюбленную в «Зачарованных».

Ведьма Фиби и слуга зла Коул — это пара, которую так несправедливо у всех отняли, пишут до сих пор поклонники сериала. В чем-то фанатов понять можно, ведь между Джулианом и Алиссой была такая химия между собой, что в итоге Тернера было решено оставить в сюжете и сделать одним из главных героев наравне с ангелом-хранителем Лео.

Играя любовь на экране, красавчик Джулиан тем временем закрутил роман с другой «зачарованной». Речь идет о скандалистке Шеннен Доэрти, которая, к слову, постоянно ревновала бойфренда к Милано. В общем, Макмэхон точно не скучал. «Зачарованные» стали для австралийца тем самым золотым билетом в профессию, которого ему не хватало. После пятого сезона Джулиан попрощался со своим Коулом, вернувшись к прославившему ему образу лишь раз.

Проект Аарона Спеллинга про трех ведьм не стал апогеем в карьере Макмэхона. В его фильмографии, в которую на сегодняшний день входит более 30 работ, можно отметить сериал «Части тела», ленту «Фантастическая четверка», комедию с Брюсом Уиллисом «Р.Э.Д» и другие картины.

Слава секс-символа

При своей ослепительной внешности Джулиан, даже если хотел бы, то все равно не избежал пристального внимания со стороны женщин, в том числе и звездных красавиц. Роман с Шеннен Доэрти оказался мимолетным, вскоре актриса вышла замуж за другого. И вряд ли Макмэхон сейчас так уж часто вспоминает о своей интрижке с «Прю».

Джулиан никогда не жаловался на недостаток женского внимания

Первой женой Джулиана стала австралийская певица Данни Миноуг, сестра всемирно известной исполнительницы Кайли Миноуг. Правда, союз этот продержался всего пару лет. В 1995 году супруги подали на развод. Следующей избранницей Макмэхона стала американская модель Брук Бернс, и вскоре актер впервые познал радость отцовства. Правда, появившаяся на свет в 2000-м малышка Мэдисон не смогла удержать родителей от скорого развода. К слову, еще будучи мужем Брук, Джулиан и начал встречаться с Шеннен Доэрти. Так что актер и в жизни был далеко не ангелом.

До 2014 года Макмэхон встречался с Келли Паниагуа. Только спустя 11 лет отношений артист сделал подруге предложение руки и сердца. Супруги до сих пор вместе, вот только детьми так и не обзавелись.