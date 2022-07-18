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48 минут назад

Лия Ахеджакова получила роль в «Служебном романе» благодаря чувству юмора

Слово и Дело

В Сети вспомнили мемуары Эльдара Рязанова, в которых он рассказал, каким образом Лия Ахеджакова получила роль секретарши Верочки. Изначально планировалось, что это должна быть «длинноногая красотка».

Как Ахеджакова получила роль в «Служебном романе»
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Портал BLITZ+ цитирует воспоминания режиссера, согласно которым Ахеджакова не обладала эффектной внешностью, однако у нее была масса других преимуществ.

«Когда урок Калугиной — как надо завлекать мужчин, нравиться им, какую походку следует выбрать, как одеваться — дает Лия Ахеджакова, это в сто раз богаче, интереснее, сложнее и смешнее...»

— пишет в мемуарах Рязанов.

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