Как Ахеджакова получила роль в «Служебном романе»

В Сети вспомнили мемуары Эльдара Рязанова, в которых он рассказал, каким образом Лия Ахеджакова получила роль секретарши Верочки. Изначально планировалось, что это должна быть «длинноногая красотка».
Портал BLITZ+ цитирует воспоминания режиссера, согласно которым Ахеджакова не обладала эффектной внешностью, однако у нее была масса других преимуществ.
«Когда урок Калугиной — как надо завлекать мужчин, нравиться им, какую походку следует выбрать, как одеваться — дает Лия Ахеджакова, это в сто раз богаче, интереснее, сложнее и смешнее...»
— пишет в мемуарах Рязанов.