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2 часа назад

Стало известно, куда пропала звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк

Слово и Дело

Актриса Эмилия Кларк, получившая известность после выхода сериала «Игра престолов», взяла паузу в карьере. Звезда опасалась за свое здоровье во время пандемии коронавируса.

Куда пропала звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Кларк сообщила, что испытывала проблемы со здоровьем во время съемок «Игры престолов». Актриса дважды пережила разрыв аневризмы головного мозга. Ей чудом удалось остаться живой и дееспособной.

«Замечательно, что я вообще могу говорить, иногда членораздельно, и жить своей жизнью совершенно нормально без каких-либо последствий»,

— пояснила кинодива в в эфире BBC Morning Sunday.

Последний фильм с Кларк вышел в 2020 году. По некоторым данным, у нее в работе уже несколько проектов, которые должны выйти в ближайшее время.

Актеры,Игра престолов,Эмилия Кларк,
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