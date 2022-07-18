Куда пропала звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк

Актриса Эмилия Кларк, получившая известность после выхода сериала «Игра престолов», взяла паузу в карьере. Звезда опасалась за свое здоровье во время пандемии коронавируса.
Кларк сообщила, что испытывала проблемы со здоровьем во время съемок «Игры престолов». Актриса дважды пережила разрыв аневризмы головного мозга. Ей чудом удалось остаться живой и дееспособной.
«Замечательно, что я вообще могу говорить, иногда членораздельно, и жить своей жизнью совершенно нормально без каких-либо последствий»,
— пояснила кинодива в в эфире BBC Morning Sunday.
Последний фильм с Кларк вышел в 2020 году. По некоторым данным, у нее в работе уже несколько проектов, которые должны выйти в ближайшее время.