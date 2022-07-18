Куда пропала звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк

Актриса Эмилия Кларк, получившая известность после выхода сериала «Игра престолов», взяла паузу в карьере. Звезда опасалась за свое здоровье во время пандемии коронавируса.

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Кларк сообщила, что испытывала проблемы со здоровьем во время съемок «Игры престолов». Актриса дважды пережила разрыв аневризмы головного мозга. Ей чудом удалось остаться живой и дееспособной.

«Замечательно, что я вообще могу говорить, иногда членораздельно, и жить своей жизнью совершенно нормально без каких-либо последствий»,

— пояснила кинодива в в эфире BBC Morning Sunday.