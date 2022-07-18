Звезды с нестандартной внешностью, которых обожают

Этим актрисам удалось доказать, что стандарты привлекательности ничего не значат.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Кажется, классическая красота — один из основных пропусков в мир кино, не менее важный, чем талант или удача. Но иногда мир влюбляется в актрис, которые совсем не похожи на глянцевых красоток. Тогда то, что кажется недостатком, неожиданно превращается в изюминку и главный козырь.

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Инна Чурикова

Актрисой Инна хотела стать с раннего детства, она не задумывалась, что совсем не похожа на див кино. Но на первом же прослушивании Чурикова услышала: «Вы в зеркало себя видели?» Впрочем, настойчивую девушку это не остановило: вскоре она поступила в Щепкинское училище, а через пару лет сыграла знаменитую Марфушу в сказке «Морозко».

Правда, увидев себя на экране Инна рыдала — такой некрасивой себе показалась. Но режиссеры влюбились в яркую артистку, ей предлагали не только комедийные, но и драматические роли. Чурикова смогла доказать, что совсем необязательно обладать идеальной внешностью, чтобы играть нежных красавиц.

Барбара Стрейзанд

Потрясающий голос, яркие глаза, комедийный и драматический талант — казалось бы, Барбаре суждено стать великой. Но режиссеры в начале ее пути считали совсем иначе и причиной тому был ее выдающийся нос.

Но Стрейзанд верила, что сможет покорить мир: она ежедневно твердила себе, что красива, ходила на кастинги. И однажды в нее поверили, а вслед за первой ролью пришли и десятки других. Вскоре Барбара стала обладательницей «Оскара», «Золотого глобуса», «Эмми», «Грэмми».

Бетт Мидлер

Поклонники зовут ее «Божественная мисс М», настолько она обаятельна. Бетт можно считать одной из самых успешных актрис 20-го века: в ее арсенале сотни ярких ролей. И добиться успеха Мидлер не помешали ни лишний вес, ни нестандартные черты лица. Хотя в то, что Бетт станет актрисой, не верил даже ее отец, он, смеясь, говорил: «Тебя даже замуж не возьмет ни один мужчина, а ты мечтаешь о кино!»

Но Бетт не сдавалась, она доказала миру, что красота значит гораздо меньше, чем обаяние, талант и умение посмеяться над собой.

Екатерина Васильева

Пронзительный взгляд этой актрисы покорил сердца тысяч мужчин, хотя Екатерина красавицей себя не считала. А во время учебы во ВГИКе преподаватели судачили, что звездой этой девушке не быть.

Но Васильева смогла доказать, что они ошибаются: она не стеснялась быть смешной, драматичной, нелепой. И до сих пор считается одной из самых любимых артисток.

Лия Ахеджакова

Когда Лия поступила в театральный вуз, преподаватели были уверены, что она всегда будет играть детей, такой хрупкой и маленькой была актриса. Какое-то время Ахеджакова действительно выходила на сцену в роли мальчика-пионера, но вскоре в ней рассмотрели потрясающий комедийный талант.