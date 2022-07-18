Звезды с нестандартной внешностью, которых обожают

Этим актрисам удалось доказать, что стандарты привлекательности ничего не значат.
Кажется, классическая красота — один из основных пропусков в мир кино, не менее важный, чем талант или удача. Но иногда мир влюбляется в актрис, которые совсем не похожи на глянцевых красоток. Тогда то, что кажется недостатком, неожиданно превращается в изюминку и главный козырь.
Актрисой Инна хотела стать с раннего детства, она не задумывалась, что совсем не похожа на див кино. Но на первом же прослушивании Чурикова услышала: «Вы в зеркало себя видели?» Впрочем, настойчивую девушку это не остановило: вскоре она поступила в Щепкинское училище, а через пару лет сыграла знаменитую Марфушу в сказке «Морозко».
Правда, увидев себя на экране Инна рыдала — такой некрасивой себе показалась. Но режиссеры влюбились в яркую артистку, ей предлагали не только комедийные, но и драматические роли. Чурикова смогла доказать, что совсем необязательно обладать идеальной внешностью, чтобы играть нежных красавиц.
Потрясающий голос, яркие глаза, комедийный и драматический талант — казалось бы, Барбаре суждено стать великой. Но режиссеры в начале ее пути считали совсем иначе и причиной тому был ее выдающийся нос.
Но Стрейзанд верила, что сможет покорить мир: она ежедневно твердила себе, что красива, ходила на кастинги. И однажды в нее поверили, а вслед за первой ролью пришли и десятки других. Вскоре Барбара стала обладательницей «Оскара», «Золотого глобуса», «Эмми», «Грэмми».
Поклонники зовут ее «Божественная мисс М», настолько она обаятельна. Бетт можно считать одной из самых успешных актрис 20-го века: в ее арсенале сотни ярких ролей. И добиться успеха Мидлер не помешали ни лишний вес, ни нестандартные черты лица. Хотя в то, что Бетт станет актрисой, не верил даже ее отец, он, смеясь, говорил: «Тебя даже замуж не возьмет ни один мужчина, а ты мечтаешь о кино!»
Но Бетт не сдавалась, она доказала миру, что красота значит гораздо меньше, чем обаяние, талант и умение посмеяться над собой.
Пронзительный взгляд этой актрисы покорил сердца тысяч мужчин, хотя Екатерина красавицей себя не считала. А во время учебы во ВГИКе преподаватели судачили, что звездой этой девушке не быть.
Но Васильева смогла доказать, что они ошибаются: она не стеснялась быть смешной, драматичной, нелепой. И до сих пор считается одной из самых любимых артисток.
Когда Лия поступила в театральный вуз, преподаватели были уверены, что она всегда будет играть детей, такой хрупкой и маленькой была актриса. Какое-то время Ахеджакова действительно выходила на сцену в роли мальчика-пионера, но вскоре в ней рассмотрели потрясающий комедийный талант.
Эльдар Рязанов был так покорен Лией, что изменил роль секретарши Верочки в фильме «Служебный роман»: ее должна была играть высокая блондинка модельной внешности, но режиссер решил, что Ахеджакова сможет показать — женственность не всегда связана со стандартами красоты.