Ширвиндту вызвали скорую помощь из-за проблем с сердцем

Российский актер и театральный режиссер Александр Ширвиндт оказался в больнице. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Фото: Илья Питалев/РИА «Новости» Илья Питалев/РИА «Новости»

Уточняется, что накануне своего дня рождения артист находился в загородном доме в поселке «НИЛ» под Истрой. Там ему стало плохо, он начал задыхаться. Приехавшие врачи скорой помощи диагностировали у 87-летнего Ширвиндта нестабильную стенокардию без повреждения сердечной мышцы и после оказания первой помощи решили доставить его в одну из столичных больниц.

Другие подробности о состоянии артиста не приводятся. Известно, что недавно он перенес операцию.