Зудина ради сына согласилась на маленькую роль

«Здесь - интересная история, она очень необычная и для меня не бытовая, - рассказала нам Марина. - Наверное, если бы мне предложили роль мамы, которая просто встречает сына и кормит его обедом, мне было бы неинтересно. А здесь - много разных тем, хотя роль небольшая. И, конечно, есть отпечаток наших личных отношений. Когда такую историю играют близкие люди - они всегда гораздо больше про себя друг другу могут сказать. И для меня при выборе этой роли важную роль сыграло то, что я могу зафиксировать какие-то слова нежности в адрес своего сына. Это возможность еще раз сказать сыну: "Я тебя люблю!"»