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43 минуты назад

Марина Зудина ради сына согласилась на маленькую роль

НДН.Инфо

В Москве продолжаются съемки сериала «Суперпозиция».

Зудина ради сына согласилась на маленькую роль
Фото: НДН.ИнфоНДН.Инфо

По сюжету главный герой в исполнении Павла Табакова путешествует по параллельным мирам, а заодно разбирается с личными проблемами, среди которых - непростые отношения с родителями. Их в фильме играют Марина Зудина и Константин Лавроненко.

«Здесь - интересная история, она очень необычная и для меня не бытовая, - рассказала нам Марина. - Наверное, если бы мне предложили роль мамы, которая просто встречает сына и кормит его обедом, мне было бы неинтересно. А здесь - много разных тем, хотя роль небольшая. И, конечно, есть отпечаток наших личных отношений. Когда такую историю играют близкие люди - они всегда гораздо больше про себя друг другу могут сказать. И для меня при выборе этой роли важную роль сыграло то, что я могу зафиксировать какие-то слова нежности в адрес своего сына. Это возможность еще раз сказать сыну: "Я тебя люблю!"»

Актеры,Константин Лавроненко,Павел Табаков,Марина Зудина,
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