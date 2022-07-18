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1 час назад

Крис Эванс рассказал об активных поисках спутницы жизни

Lenta.ruиещё 1

41-летний американский актер Крис Эванс признался, что находится в активных поисках девушки. Его слова передает The Mirror.

Крис Эванс рассказал об активных поисках спутницы жизни
Фото: Getty ImagesGetty Images

Эванс высказался по поводу поиска спутницы жизни накануне премьеры фильма «Серый человек» с его участием. В картине он сыграл агента ЦРУ Ллойда Хэнсена, который преследует своего коллегу, роль которого исполнил актер Райан Гослинг. Звезду «Капитана Америки» спросили, искал ли он кого-нибудь с такой же одержимостью в реальной жизни.

«Я дам вам хороший ответ. Я ищу партнера... Человека, с котором хочется провести всю свою жизнь», — рассказал актер.

Эванс также заявил, что ему нравится сниматься в кино и он полностью выкладывается на работе. По его мнению, в поиск партнера нужно вкладываться с той же силой, что и в любимое дело.

В начале 2000-х Эванс встречался с моделью и певицей Джессикой Бил, позднее ему приписывали роман с актрисой Минкой Келли. В 2016 году голливудскую звезду связывали отношения с актрисой Дженни Слейт. Через два года пара рассталась.

Ранее стало известно о том, что Криса Эванса предложили на роль Росомахи.

Актеры,Дженни Слейт,Крис Эванс,Райан Гослинг,ЦРУ,
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