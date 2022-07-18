Актер «Уральских пельменей» рассказал о неудавшемся бизнесе

«Это все уже пройденный этап. Я ставил мюзикл как продюсер, открывал ночной клуб в Екатеринбурге — на два года меня хватило, потом понял, что вообще не мое, и сильно потерял по деньгам. Но мне все не хватало мужества сказать себе, что из этого ничего не получится. А я все оттягивал»,