Блохина рассказала о роли в сериале «Люся»

«А здесь моему голосу, по сути, досталась полноценная роль, так что мне более чем комфортно… Сейчас я рада, что не соглашалась сниматься в сомнительных, на мой взгляд, проектах, потому что я дождалась действительно интересной роли — роли колонки "Люси". Играть её гораздо интереснее, чем жену олигарха, которую мне предлагали ранее»,