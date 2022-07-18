Безруков рассказал о своем скрытом таланте

Актер Сергей Безруков поделился с поклонниками фактом из своей биографии, который скрывал не один десяток лет. Выяснилось, что он неплохо играет на рояле.

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва Сергей Ведяшкин / АГН Москва

— А вы знали, что я виртуозно играю на рояле? Но только в кадре. Последний раз, честно, играл на выпускном экзамене в музыкальной школе, — признался актер.

По словам Безрукова, тогда он получил четверку с плюсом, актер исполнял произведение Иоганна Себастьяна Баха. Причем «плюс» ему добавили за неординарный взгляд на творчество композитора.

Однако дома рояля или фортепиано у будущего актера не было, и ему приходилось ходить репетировать к соседям. Он даже тренировался на клавишах старого аккордеона, рассказал Безруков на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

В марте Безруков выразил поддержку Уиллу Смиту и его поступку на торжественном вручении премии «Оскар». По его словам, Смит поступил как любой настоящий мужчина.