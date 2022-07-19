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14 минут назад

Сандра Буллок: «Неспособна принимать разумные решения»

Экспресс газета

57-летняя кинозвезда Сандра Буллок («Скорость», «Отсчет убийств») объяснила, почему она уходит из кино. Полку Брюса Уиллиса, Брэда Питта, Кэмерон Диас и Робби Колтрейна прибыло.

Сандра Буллок: «Неспособна принимать разумные решения»
Фото: Экспресс газетаЭкспресс газета

За плечами Булок 35-летняя карьера в кино, около 50 фильмов, «Оскар» за спортивную драму «Невидимая сторона», миллионные гонорары и любовь армии поклонников. А до этого несколько лет, проведенных на театральной сцене. Впору задуматься, стоит ли продолжать, ведь всего достиг, а времени на себя абсолютно нет.

В этом году на экраны вышли приключенческая комедия «Затерянный город» и триллер «Быстрее пули» с участием Сандры. На этом актриса решила поставить крест.

В интервью ET Canada Буллок объяснила:

- Я очень серьезно отношусь к работе. Сейчас я хочу быть 24/7 со своими детьми и семьей. Не хочу подстраиваться ни под чье расписание.

Сандра - мать-одиночка, одна воспитывает двух приемных детей: 12-летнего Луи Бардо и 10-летнюю Лейлу, - и ее можно понять. Но недавно актриса рассказала о причинах завершении карьеры более откровенно.

- Я так устала! Просто выгорела. Уже несколько месяцев неспособна принимать разумные решения. Не могу сосредоточиться, смысл текста сценария ускользает, не понимаю, стоит ли принимать приглашения на съемки,

- пожаловалась Буллок.

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