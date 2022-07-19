Сандра Буллок: «Неспособна принимать разумные решения»

За плечами Булок 35-летняя карьера в кино, около 50 фильмов, «Оскар» за спортивную драму «Невидимая сторона», миллионные гонорары и любовь армии поклонников. А до этого несколько лет, проведенных на театральной сцене. Впору задуматься, стоит ли продолжать, ведь всего достиг, а времени на себя абсолютно нет.