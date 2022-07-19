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1 час назад

Звезда "Игры престолов" появится в приквеле "Голодных игр"

Мира Маркина

Актер Питер Динклэйдж, исполнивший роль Тириона Ланнистера в сериале "Игра престолов", снимется в картине "Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях". Об этом сообщает Deadline.

Звезда "Игры престолов" появится в приквеле "Голодных игр"
Фото: Кадр из сериала "Игра престолов"Кадр из сериала "Игра престолов"

Динклэйджу досталась роль декана Академии Каски Хайботтома. Под его руководством молодой Кориолан Сноу будет готовить Люси Грэй Бэйрд к участию в ежегодном турнире.

Сноу сыграет Том Блит, а Люси Рэйчел Зеглер, которая не так давно снялась в проекте "Вестсайдская история".

Режиссер картины Фрэнсис Лоренс поставит приквел франшизы "Голодные игры" по одноименной книге Сюзанны Коллинз. Писательница также выступит в роли продюсера.

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что звезда "Игры престолов" стала мамой во второй раз.

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