Добронравов наотрез отказался возвращаться к роли в «Сватах»

Актер Федор Добронравов отказался от участия в продолжении популярного сериала «Сваты», где он исполняет одну изглавных ролей.

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Иван Будько в исполнении Добронравова полюбился многим поклонникам, и для зрителей стало неожиданностью, что новый сезон может выйти без участия звезды.

Актер с трепетом относится к персонажу, но неоднократно признавался, что подустал от него, пишет Telegram-канал «Светские хроники».