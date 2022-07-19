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1 час назад

Добронравов наотрез отказался возвращаться к роли в «Сватах»

Слово и Дело

Актер Федор Добронравов отказался от участия в продолжении популярного сериала «Сваты», где он исполняет одну изглавных ролей.

Добронравов наотрез отказался возвращаться к роли в «Сватах»
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Иван Будько в исполнении Добронравова полюбился многим поклонникам, и для зрителей стало неожиданностью, что новый сезон может выйти без участия звезды.

Актер с трепетом относится к персонажу, но неоднократно признавался, что подустал от него, пишет Telegram-канал «Светские хроники».

Роль Будько принесла Добронравову небывалую популярность. Артист был занят в семи сезонах шоу. Новая часть «Сватов» ожидается еще не скоро, только во втором полугодии 2022 годапланируются съемки.

Актеры,Федор Добронравов,
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