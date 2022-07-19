Добронравов наотрез отказался возвращаться к роли в «Сватах»

Актер Федор Добронравов отказался от участия в продолжении популярного сериала «Сваты», где он исполняет одну изглавных ролей.
Иван Будько в исполнении Добронравова полюбился многим поклонникам, и для зрителей стало неожиданностью, что новый сезон может выйти без участия звезды.
Актер с трепетом относится к персонажу, но неоднократно признавался, что подустал от него, пишет Telegram-канал «Светские хроники».
Роль Будько принесла Добронравову небывалую популярность. Артист был занят в семи сезонах шоу. Новая часть «Сватов» ожидается еще не скоро, только во втором полугодии 2022 годапланируются съемки.