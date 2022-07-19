Каких актеров Гайдай снимал чаще всего

Леонид Гайдай был выдающимся режиссером и стал легендой советского кинематографа. Его фильмы многие люди пересматривают до сих пор. У каждого режиссера есть свои любимчики среди актеров и Гайдай — не исключение. Существует несколько актеров, которые стали рекордсменами по появлению в фильмах Гайдая. О них — в материале “Рамблера”.
Среди главных любимчиков режиссера был актер Григорий Вицин. Актер снялся в десяти картинах режиссера. Впервые он появился в короткометражке “Жених с того света”., которую Гайдай снял в начале своей карьеры. Уже после он опробовал комическое амплуа Труса, и эту роль он сыграл сразу в четырех картинах. Этот образ принес актеру всесоюзную популярность, так что можно с уверенностью сказать, что Гайдай помог Вицину приобрести популярность.
Вы вряд ли схожу вспомните роли, которые сыграл этот актер, но наряду с Вициным он сыграл в десяти картинах Гайдая. Примечательно, что ему ни разу не давали главную роль и даже роль второго плана. У знаменитого режиссера он снимался только в эпизодах, но делал это на регулярной основе. Впервые он появился в фильме “Деловые люди”, где ему дали роль кочегара. Позднее он соглашался на роли и в других популярных картинах режиссера.
Супруга Гайдая Нина Гребешкова была профессиональной актрисой, и благодаря своему мужу-режиссеру и его коллеге Георгию Данелии. Несмотря на свое семейное положение, у нее были преимущественно роли второго плана. Так, в “Кавказской пленнице” она сыграла врача психиатрической больницы, в “Бриллиантовой руке” жену Горбункова. Она появилась и в последней работе режиссера “На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди”. Там она сыграла эпизодическую роль, и в титрах указана не была.