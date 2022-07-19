Киану Ривз признался, о какой роли он искренне мечтает

На счету Киану Ривза десятки классных киноролей и тысячи разбитых женских сердец. Однако актер признается — этого мало и он все же очень хочет однажды осуществить свою заветную мечту и сыграть роль одного из главных борцов с преступностью в Готэм-Сити.

Фото: Cвободные интернет-источники Cвободные интернет-источники

Вот уже несколько лет Marvel всеми правдами и неправдами пытается заманить Киану Ривза в один из своих проектов. Но таинственный красавчик Голливуда мечтает не об участии в красочных франшизах в мире Капитана Америки, а о роли Бэтмена, обитающего в мрачной и дождливой вселенной DC. Однажды Ривз озвучил Бэтмена в мультфильме «DC Лига Суперпитомцы», но этим его амбиции точно не ограничиваются. Киану не намерен отказываться от идеи сыграть Брюса Уэйна.

«Это всегда было моей мечтой. Прямо сейчас Бэтмен — Роберт Паттинсон, и он отлично справляется. Может, в будущем, когда им понадобится Бэтмен постарше…», — цитируют актера интернет-издания.