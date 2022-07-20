Высоцкая раскрыла неприятную закономерность кинопроб

Неприятную закономерность, характерную для кинопроб, в своем Telegram-канале раскрыла известная актриса, телеведущая и кулинар, супруга режиссера Андрея Кончаловского Юлия Высоцкая.
«Чем больше хочется получить роль, чем больше дрожишь от предвкушения, тем меньше вероятность, что роль достанется тебе. Интересно это работает. И так во всем — чем больше хочешь что-то, тем меньше у тебя шансов»,
— поделилась Высоцкая в своем блоге.
Артистка объяснила, что умные режиссеры сначала приглашают артиста на разговор, познакомиться, чтобы снять нервозность и страх перед неизвестным. А если у режиссера времени на полноценное знакомство нет, тогда исход решает случай.