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1 час назад

Высоцкая раскрыла неприятную закономерность кинопроб

Мослента

Неприятную закономерность, характерную для кинопроб, в своем Telegram-канале раскрыла известная актриса, телеведущая и кулинар, супруга режиссера Андрея Кончаловского Юлия Высоцкая.

Высоцкая раскрыла неприятную закономерность кинопроб
Фото: МослентаМослента

«Чем больше хочется получить роль, чем больше дрожишь от предвкушения, тем меньше вероятность, что роль достанется тебе. Интересно это работает. И так во всем — чем больше хочешь что-то, тем меньше у тебя шансов»,

— поделилась Высоцкая в своем блоге.

Артистка объяснила, что умные режиссеры сначала приглашают артиста на разговор, познакомиться, чтобы снять нервозность и страх перед неизвестным. А если у режиссера времени на полноценное знакомство нет, тогда исход решает случай.

Актеры,Юлия Высоцкая,Андрей Михалков-Кончаловский,
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