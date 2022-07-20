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2 часа назад

Умерла французская певица и актриса Дани

Мир24

Во Франции скончалась известная певица и актриса Даниэль Грауль, больше известная как Дани. Ей было 77 лет, пишет во вторник агентство AFP со ссылкой на менеджера исполнительницы.

Умерла французская певица и актриса Дани
Фото: Мир24Мир24

По его словам, Дани скончалась в ночь на вторник в своем доме в городе Тур (административный регион Центр – Долина Луары, север центральной части Франции) из-за сердечного приступа. Она закончила гастроли со своим последним альбомом Golden Horizons и работала над новой пластинкой.

Пик славы исполнительницы пришелся на 60-е годы. В 1966-м она заключила контракт со студией Pathé-Marconi и выпустила свой первый сингл под названием Garçon manqué. Спустя два года вышла в свет песня Papa vient d'épouser la bonne («Папа только что женился на горничной»), которая разошлась миллионным тиражом и стала главным хитом артистки.

В 1974-м Дани должна была поехать на «Евровидение» от Франции с композицией La Vie à 25 ans, однако из-за смерти президента Жоржа Помпиду она в конкурсе не участвовала.

В качестве актрисы Дани сыграла сценаристку Лилиан в фильме Франсуа Трюффо «День ради ночи», а также в его последней картине об Антуане Дуанеле «Любовь в бегах».

Актеры,Франсуа Трюффо,
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