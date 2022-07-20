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2 часа назад

Актриса, которая сыграла самого раздражающего персонажа в «Оби-Ване», идёт в Marvel

Чемпионат.com

В сериале «Оби-Ван Кеноби» одну из ведущих ролей исполнила Моусес Ингрэм. Она сыграла инквизитора Реву. Примечательно, само шоу раскритиковали, а часть критики пришлась именно на плохую актёрскую игру Ингрэм и скучного персонажа.

Самый раздражающий персонаж в «Оби-Ване» идет в Marvel
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Недавно авторитетный инсайдер Даниэль Рихтман, который не раз делился достоверной информацией о проектах Marvel Studios, рассказал, что компания заключает договор с Ингрэм для участия в фильме или сериале. Официально об этом пока не говорили, но всё может быть достоверно.

В сети эту новость приняли больше с юмором. Кто-то шутит, что Marvel Studios нашла «идеальную» актрису на роль Сью Шторм для «Фантастической четвёрки».

Если Рихтман располагает такой информацией, то вскоре её должны либо подтвердить, либо опровергнуть.

Актеры,Фантастическая четверка,
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