Самый раздражающий персонаж в «Оби-Ване» идет в Marvel

В сериале «Оби-Ван Кеноби» одну из ведущих ролей исполнила Моусес Ингрэм. Она сыграла инквизитора Реву. Примечательно, само шоу раскритиковали, а часть критики пришлась именно на плохую актёрскую игру Ингрэм и скучного персонажа.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Недавно авторитетный инсайдер Даниэль Рихтман, который не раз делился достоверной информацией о проектах Marvel Studios, рассказал, что компания заключает договор с Ингрэм для участия в фильме или сериале. Официально об этом пока не говорили, но всё может быть достоверно.

В сети эту новость приняли больше с юмором. Кто-то шутит, что Marvel Studios нашла «идеальную» актрису на роль Сью Шторм для «Фантастической четвёрки».