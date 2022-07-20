Брэд Питт пришел на премьеру фильма "Быстрее пули" в юбке

"Какие ноги скрывал!", "Он нарядился в костюм Анджелины Джоли ", "Что он хочет этим сказать?"

Ранее Питт заявил, что страдает прозопагнозией, при которой утрачивается способность узнавать лица. Артист добавил, что ему никто не верит, но он испытывает трудности и не может распознать знакомых и друзей на различных мероприятиях. В связи с этим Питт опасается, что близкие посчитают его эгоистичным и высокомерным.