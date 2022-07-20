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1 час назад

Итан Хоук высказался о критикующих Marvel режиссерах

Lenta.ruиещё 2

Американский актер Итан Хоук высказался о режиссерах, критикующих проекты студии Marvel. Об этом сообщает IndieWire.

Итан Хоук высказался о критикующих Marvel режиссерах
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Если такие люди, как [Мартин] Скорсезе и [Фрэнсис Форд] Коппола, не будут говорить о том, что есть более важные вещи, чем зарабатывание денег, то кто это сделает? Им легко делать такие заявления, но кто-то в обществе должен говорить, что [проекты Marvel] — это не "Фанни и Александр"», — считает артист.

При этом он предложил не сравнивать суперегеройские блокбастеры с арт-хаусом. Он пояснил, что это разные жанры, к которым применяются разные критерии. По мнению Хоука, нет ничего высокомерного в том, что именитые режиссеры призывают держать высокую планку в кинематографе.

Актер сыграл в сериале Marvel «Лунный рыцарь». Хоук отметил, что компания хорошо относится к артистам и дает им много творческой свободы.

В октябре 2019 года режиссер Фрэнсис Форд Коппола раскритиковал супергеройские блокбастеры студии Marvel и отказался считать их киноискусством. С такой же позицией выступал и Мартин Скорсезе. Кроме того, кинокомиксы критиковали Терри Гиллиам и Ридли Скотт.

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