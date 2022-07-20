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3 часа назад

Актриса Инна Чурикова попала в реанимацию

Даша Краснова

Актриса Инна Чурикова попала в реанимацию. Об этом сообщает Telegram-канал Baza. По данным источникам, Чурикова неудачно упала.

Инна Чурикова попала в реанимацию
Фото: кадр из фильмакадр из фильма

Инна Михайловна приехала в Боткинскую больницу сама, но находится она в тяжелом состоянии. Актриса жаловалась на боли в грудной клетке после падения.

Врачи диагностировали у Чуриковой перелом ребер, грудины и подвздошной кости. Сейчас она находится в реанимации.

Позже новость опроверг руководитель «Ленкома» опроверг информацию о госпитализации Чуриковой

«Это ложная информация, мне уже звонит уже десятый человек, никакой реанимации нет», заявил Марк Варшавер.

До этого мы рассказывали, как известный художник испортил репутацию актрисе одной картиной.

Актеры,Инна Чурикова,
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