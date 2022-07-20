Актриса Инна Чурикова попала в реанимацию. Об этом сообщает Telegram-канал Baza. По данным источникам, Чурикова неудачно упала.

Фото: кадр из фильма кадр из фильма

Инна Михайловна приехала в Боткинскую больницу сама, но находится она в тяжелом состоянии. Актриса жаловалась на боли в грудной клетке после падения.

Врачи диагностировали у Чуриковой перелом ребер, грудины и подвздошной кости. Сейчас она находится в реанимации.

Позже новость опроверг руководитель «Ленкома» опроверг информацию о госпитализации Чуриковой

«Это ложная информация, мне уже звонит уже десятый человек, никакой реанимации нет», заявил Марк Варшавер.