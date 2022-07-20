Актриса Инна Чурикова попала в реанимацию. Об этом сообщает Telegram-канал Baza. По данным источникам, Чурикова неудачно упала.
Инна Михайловна приехала в Боткинскую больницу сама, но находится она в тяжелом состоянии. Актриса жаловалась на боли в грудной клетке после падения.
Врачи диагностировали у Чуриковой перелом ребер, грудины и подвздошной кости. Сейчас она находится в реанимации.
Позже новость опроверг руководитель «Ленкома» опроверг информацию о госпитализации Чуриковой
«Это ложная информация, мне уже звонит уже десятый человек, никакой реанимации нет», заявил Марк Варшавер.
До этого мы рассказывали, как известный художник испортил репутацию актрисе одной картиной.