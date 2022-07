История успеха Селены Гомес

Если карьеру актрисы Селена подсмотрела у своей матери, то желание петь и заниматься музыкой, видимо, передалось ей от кого-то другого. Когда Гомес была еще школьницей, она начала писать песни, а если в фильме надо было исполнить какой-то трек, она обязательно делала это сама. Так, первыми ее композициями стали Everything Is Now What Is Seems для "Волшебников" и Tell Me Something I Don’t Know для фильма "Еще одна история о Золушке".