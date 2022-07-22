История успеха Селены Гомес

Селена Гомес родилась в Техасе, в небольшом городке Гранд-Прейри в семье театральной актрисы Аманды Корнетт и мексиканца Рикардо Гомеса. Селена очень гордится своим происхождением и всегда себя называет мексиканкой в третьем поколении. Она очень любила своих родителей, поэтому их развод, когда девочке было всего пять лет, стал для нее настоящим ударом. Воспитание будущей звезды пришлось взять на себя матери, которая одновременно работала и училась в колледже.

Фото: ТАСС ТАСС

Селена вспоминала, что детство у нее было довольно тяжелым. Бабушка и дедушка всегда предлагали Аманде помощь, но та отказывалась, стараясь самостоятельно решать свои проблемы. Женщине приходилось экономить на всем, и иногда у нее не было денег даже заправить машину. Но зато она никогда не отказывала дочери в образовании — мама Селены старалась находить средства, чтобы сводить девочку на концерт, в музей, рассказать или показать что-то новое. Позже она выйдет замуж во второй раз — Брайан Тифи станет вторым отцом Селены и огромной поддержкой в ее карьере.

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Конечно, при таком графике и укладе жизни Селене везде приходилось хвостиком ходить за мамой, которая много времени проводила в театре. Закулисная жизнь, с ее репетициями, переодеваниями, выступлениями так захватила Селену, что она стала сама показывать какие-то сценки маме дома. А в итоге и вовсе заявила, что будет актрисой. Аманда не сопротивлялась, и уже в семь лет Селена получила свою первую роль в детском ТВ-шоу "Барни и друзья" (где, к слову, познакомилась с Деми Ловато, которая стала ее лучшей подругой).

После Селена появлялась в эпизодических ролях в проектах "Ханна Монтана", "Жизнь Зака и Коди", пробовалась в разных пилотных выпусках, но настоящую известность ей принесла работа в сериале от Disney "Волшебники из Вэйверли Плэйс", где Селена исполнила одну из главных ролей — волшебницы Алекс Руссо. Девушка всегда говорит, что именно эта роль стала первым большим шагом к исполнению ее заветной мечты. Кроме того, в это же время она вместе с мамой переезжает в Лос-Анджелес, где построили свою карьеру многие звезды Америки. Сериал стал настоящим хитом, превратив Селену в одну из принцесс Disney и кумира всех подростков. Тогда же она записала свои первые песни и, конечно, продолжала сниматься.

Если карьеру актрисы Селена подсмотрела у своей матери, то желание петь и заниматься музыкой, видимо, передалось ей от кого-то другого. Когда Гомес была еще школьницей, она начала писать песни, а если в фильме надо было исполнить какой-то трек, она обязательно делала это сама. Так, первыми ее композициями стали Everything Is Now What Is Seems для "Волшебников" и Tell Me Something I Don’t Know для фильма "Еще одна история о Золушке".

Свой дебютный альбом Селена выпустила, когда ей было всего 16 лет. Она давно мечтала о группе и говорила, что хочет сочинять музыку в стиле Аврил Лавин или Келли Кларксон. Так и случилось, когда в 2009 году вместе со своей командой The Scene она представила миру альбом Kiss & Tell. Пластинка получилась ровно такой, какой девушка и мечтала: легкой, веселой, полной тинейджерских хитов. Тогда же у Селены в жизни случается ее первое большое расставание: девушка расходится со своим парнем музыкантом Ником Джонасом и посвящает ему трек I Won’t Apologize.

После Джонаса она начала встречаться с актером Тейлором Лотнером, звездой саги "Сумерки" и кумиром всех девчонок конца нулевых. Это был мимолетный роман, но девушка всегда с теплотой вспоминает об этих отношениях, говоря, что была очень счастлива. Потом Селена завела отношения с диджеем Zedd, о которых СМИ писали, что это пиар-ход. Через год девушку заметили вместе с дизайнером люксовой одежды Сэмуэлем Кростом, и из-за того, что пара никогда не делала официальных заявлений, слухов ходило немерено. Еще через год Селена очаровала одного из главных музыкантов Америки певца The Weeknd, но их отношения продлились меньше года.

Но, конечно, самое главное, по крайней мере на данный момент, — это любовь Джастина Бибера, которая развивалась на глазах многомиллионных поклонников обоих и жадных до скандалов папарацци. И Джастин, и Селена были подростковыми кумирами, они все время были на виду, но сами только-только перестали быть тинейджерами. При этом они были окружены соблазнами и проблемами взрослого мира, много работали, им приходилось идти на компромиссы с самими собой и своим творчеством, чтобы посвящать время друг другу.

Селена и Джастин за четыре года, с 2011-го по 2015-й, сходились и расставались несколько раз. Это были настоящие эмоциональные качели: их социальные сети пестрели признаниями в любви, милыми совместными фото, Джастин дарил дорогие подарки, огромные букеты роз. Но вскоре все это стало омрачаться надоедливыми папарацци и угрозами со стороны фанаток Джастина. Девушка с пониманием относилась ко всему этому, но все чаще и чаще говорила в интервью, что эти отношения несчастны. В общем, в 2015 году пара окончательно рассталась, и сейчас Джастин счастливо женат.

Ну а Селена, пережив очередное расставание и посвятив своему бывшему пару песен, продолжила карьеру в мире музыки и кино.

Stars Dance, 2013

Это первый сольный (предыдущие были записаны с коллективом The Scene) альбом Селены, и именно в этот период от Аврил Лавин девушка поворачивается больше в сторону поп-музыки, как и другие ее коллеги — Майли Сайрус, Деми Ловато, Тейлор Свифт. Все эти поп-дивы в то время выпускали пластинки, которые должны были представить их миру как взрослых состоявшихся звезд, а не просто певиц, способных завоевать внимание лишь детской аудитории. Так что Селене было с кем соревноваться, но, надо сказать, конкуренцию она выдержала. Хоть и не совсем успешно — критики, конечно, не все, но в целом довольно холодно приняли эту работу девушки (по сравнению с альбомами других недавних подростков).

Над альбомом трудилась целая армия продюсеров, в итоге пластинка оказалась буквально напичкана хитами. Вот, например, B.E.A.T. — тусовочная песня в стиле певицы Ke$ha, или, например, заводной трек Like A Champion — большой референс в сторону Рианны. В общем-то, такое копирование и сходство подмечали все, но в этом отчасти была и сила Селены: не каждому удавалось так грамотно и качественно "подрезать" фишки своих коллег, представляя потом свои треки в наилучшем свете.

Revival, 2015

Неудачи не останавливают Селену — не обращая ни на кого внимания, она продолжает работать и вскоре представляет публике свой второй сольный альбом. Revival — это серия хорошо спродюсированных и записанных поп-треков, причем не зажигательно-клубных по характеру. Это более домашняя, уютная пластинка, где Селена берет не мощностью и силой голоса, а интимностью и красотой. И цепляющими мелодиями, конечно.

Альбом открывается акапельным заявлением Селены: "Я перерождаюсь каждое мгновение, так что кто знает, кем я стану". И по музыке, и даже по обложке (где девушка снялась обнаженно) становится ясно: это уже не диснеевская невинная принцесса, Селена уверенно двигается к статусу поп-дивы. Ее новыми хитами стали Kill Em With Kindness, Same Old Love, Good For You и Me & The Rhythm.

Rare, 2020

В тот год, когда вышел этот последний на данный момент полноформатный сольный альбом Селены, многие удивлялись ее продуктивности. Она была лицом таких брендов, как Pantene, Coca-Cola, Loius Vuitton, а значит, у нее постоянно были съемки, рекламные кампании, кроме того, она регулярно снималась в фильмах, участвовала в озвучке мультфильмов. И несмотря на эту загруженность, девушка выпускает новую большую пластинку Rare.