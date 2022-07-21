Разгорелись споры вокруг женщины в роли Джеймса Бонда

В Голливуде разгорелись споры вокруг женщины в роли Джеймса БондаПосле ухода Дэниела Крейга из бондианы ему никак не могут подобрать замену. Наблюдаются явные проблемы с поиском кандидатов на роль Джеймса Бонда.

Фото: Inc-News Inc-News

Очередной сезон под названием «Не время умирать» вышел в 2021 году, после чего Дэниел Крейг оставил ушел из проекта. Но поиск нового «агента» затянулся настолько, что в американской прессе начали муссироваться слухи о том, что продюсеры даже готовы рассмотреть вариант с женщиной в роли Бонда.

Некоторые зрители и критики посчитали эту идею оригинальной и заслуживающей внимания. А вот актриса Ана де Армас, сыгравшая в фильме «Не время умирать» роль агента ЦРУ Паломы, высказалась категорически против такого варианта.

«Да, я хотела бы видеть в этом проекте больше значительных женских ролей. Но Джеймса Бонда играть женщина не должна. Иначе это сломает все представление зрителей об этом персонаже и вообще заведет нас всех неизвестно куда»,