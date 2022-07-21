Шура сообщил о начале актерской карьеры

Эстрадный певец из России Александр Медведев, известный под сценическим именем Шура, сообщил, что начал сниматься в кино.

Фото: Vse42.ru Vse42.ru

Харизматичный певец – уроженец Новосибирска – в своих социальных сетях сообщил, что решил начать сниматься в фильмах, и добавил, что скоро будет первый съемочный день.

Артист отметил, что решился пойти в кинематограф благодаря поклонником, которые давали ему подобные советы. Шура не стал раскрывать детали картины и говорить о дате выхода фильма, однако уверенно заявил, что фанатам его роль понравится.