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3 часа назад

Российский исполнитель Шура сообщил о начале актерской карьеры

Vse42.ru

Эстрадный певец из России Александр Медведев, известный под сценическим именем Шура, сообщил, что начал сниматься в кино.

Шура сообщил о начале актерской карьеры
Фото: Vse42.ruVse42.ru

Харизматичный певец – уроженец Новосибирска – в своих социальных сетях сообщил, что решил начать сниматься в фильмах, и добавил, что скоро будет первый съемочный день.

Артист отметил, что решился пойти в кинематограф благодаря поклонником, которые давали ему подобные советы. Шура не стал раскрывать детали картины и говорить о дате выхода фильма, однако уверенно заявил, что фанатам его роль понравится.

В заключение он написал, что впереди предстоит еще много потрудиться, однако "результат того стоит", пишет "Инфореактор".

Актеры,Александр Медведев,
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