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1 час назад

Названа самая популярная турецкая актриса

Диана Товсепова

Специалисты крупнейшего сервиса о кино IMDb подготовили рейтинг звезд мирового кино. Так, было отобрано 5000 актрис, которые особенно популярны у пользователей сервиса.

Оказалось, что самым популярным турецким сериалом стал «Постучись в мою дверь». Звезда этого сериала, красавица Ханде Эрчел стала самой популярной турецкой актрисой в мире по версии рейтинга IMDb.

Кадр из видео

Молодая турецкая актриса Ханде Эрчел активно работает в шоу-бизнесе с 2013 года и известна по многим популярным турецим сериалам. Девушка также занимается моделингом и даже выиграла титул «Мисс Турция» в 2012 году.

Ранее мы писали о пяти сериалах, которые хочется пересматривать.

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