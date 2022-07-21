Названа самая популярная турецкая актриса

Специалисты крупнейшего сервиса о кино IMDb подготовили рейтинг звезд мирового кино. Так, было отобрано 5000 актрис, которые особенно популярны у пользователей сервиса.

Оказалось, что самым популярным турецким сериалом стал «Постучись в мою дверь». Звезда этого сериала, красавица Ханде Эрчел стала самой популярной турецкой актрисой в мире по версии рейтинга IMDb.

Кадр из видео

Молодая турецкая актриса Ханде Эрчел активно работает в шоу-бизнесе с 2013 года и известна по многим популярным турецим сериалам. Девушка также занимается моделингом и даже выиграла титул «Мисс Турция» в 2012 году.