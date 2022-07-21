Советские актеры, которым удалось добраться до Голливуда

Обычному человеку в СССР добраться в США было практически невозможно, что говорить об актерах и звездах, которые всегда были на виду у граждан СССР. На самом деле, довольно много советских актеров смогли перебраться в Голливуд по разным причинам, и судьба за границей у всех сложилась по-разному, но попасть на зарубежные съемочные площадки им все-таки удалось. В материале “Рамблера” — о советских актерах, которые смогли добраться до Голливуда.

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Галина Логинова

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Актриса Галина Логинова родилась в Туапсе, а после школы поступила во ВГИК. В кино она начала сниматься еще во время учебы, впервые появилась в известном сериале “Тени исчезают в полдень”. Она снималась в советских фильмах и сериалах, а также играла в театре до 1970- х годов. Она работала на киностудии имени Довженко в Киеве, где познакомилась Богданом Йововичем — врачом из Югославвии. Вышла за него замуж, родила дочь Милицу и уехала из СССР.

Первое время семья жила в Лондоне, а потом переехала в США. Первое время им было довольно тяжело, поэтому они даже работали прислугой в домах более состоятельных людей. Свою жизнь она посвятила воспитанию дочери, и не просто так. Сейчас Мила Йовович — одна из самых востребованных актрис в Голливуде, а ее мать снялась с ней в некоторых фильмах.

Александр Кузнецов

Будущий актер родился в Приморском крае и учился в физико-математической школе. Сначала поступил в МАИ по стопам отца-радиоинженера, но спустя пять лет забрал документы и перешел в театральное училище имени Б. В. Щукина. Сначала актер играл в театре, а потом его позвали в кино. Роль в картине «Джек Восьмеркин — „американец“» сделала Кузнецова настоящей звездой не только на территории СССР. Им заинтересовались зарубежные киностудии и пригласили в Голливуд.

За годы карьеры он появился во многих популярных американских проектах: «Беверли-Хиллз, 90210», «Космические ковбои», «Миротворец» и даже снялся в одной серии «Санта-Барбары».

Постепенно Кузнецов перебрался в Лос-Анджелес, где основал свою школу актерского мастерства, а также преподавал в других заведениях. С 2009 года преимущественно жил в Москве, периодически уезжая за границу. В 2014 году ему диагностировали онкологическое заболевание, с которым он не смог справиться. Александр Кузнецов скончался на 60-м году жизни в Москве.

Савелий Крамаров

Актер стал настоящий советской звездой, играл многих персонажей в популярных фильмах. Однако из-за его семьи, сложного прошлого и круга общения он стал нежелательным артистом для массового кино. Отца Крамарова обвиняли в антисоветской агитации, несколько лет он провел в лагерях, позднее его дядя уехал в Израиль, и Крамаров планировал эмигрировать вместе с ним, но ему отказали. Тогда он нашел выход и написал письмо президенту США Рональду Рейгану.

Крамаров смог выехать из СССР и поехал с гастролями по разным странам. Позднее он обосновался в Лос-Анджелесе и стал получать роли в голливудском кино. В одном он сыграл агента КГБ, а в другом советского космонавта. Его популярность начала расти, и он даже смог купить дом на берегу Тихого океана.