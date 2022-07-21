В объятиях зеленого змия: актрисы, которых сгубил алкоголизм

Пристрастие к спиртному лишило их здоровья, успеха и жизни

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Успех, красота и обожание зрителей — у этих актрис было все, но пагубная привычка отняла у них здоровье, а позже и жизнь. Алкоголизм незаметно разрушал талантливых артисток советского кино, приведя их к трагическому финалу.

Видео дня

Елена Майорова

Хрупкая и нежная актриса в жизни была сильным человеком: в течение многих лет она содержала семью, справлялась с финансовым кризисом и очень много работала в театре и в кино. Подруга Елены Татьяна Догилева вспоминала, что близкие любили Майорову, но не смогли рассмотреть, в каком мрачном состоянии она находится.

Чтобы справиться с нагрузкой, актриса выпивала. Запойной пьяницей она не была, но даже небольшая доза алкоголя странно действовала на Елену: она впадала в состояние, близкое к депрессии, и считала, что ее жизнь не имеет смысла.

В августе 1997 года Елена оказалась на лестничной клетке и то ли случайно, то ли специально, подожгла свое платье. Сгорая, актриса добежала до здания театра. А через три дня Елена скончалась от многочисленных ожогов. Публика, коллеги и близкие до сих пор гадают, была ли смерть Майоровой самоубийством или несчастным случаем.

Изольда Извицкая

В 1956 году на экраны вышел фильм «Сорок первый» и Изольда Извицкая проснулась знаменитой: ее узнали не только в СССР, но и во всем мире. Актриса даже ездила на Каннский фестиваль. Режиссеры предлагали Извицкой все новые роли, но они ничем не отличались от той, что она сыграла в своей звездной ленте.

Актриса страдала от этого и заливала печаль алкоголем, поддерживал в этом Изольду ее муж — ему тоже очень нравились застолья с возлияниями. Много раз Извицкая пробовала завязать с пагубной привычкой. Но когда супруг знаменитости ушел от нее к подруге, Извицкая сорвалась.

В 1971 году артистку нашли мертвой в ее квартире: судя по всему, долгое время Изольда ничего не ела и лишь пила спиртное. Организм артистки не выдержал такой нагрузки.

Валентина Серова

Ее называли любимой актрисой Сталина, а Константин Симонов посвятил Валентине самое известное стихотворение «Жди меня». Серова была одной из самых успешных артисток сороковых годов, но и ее судьба сложилась трагически.

Первый муж знаменитости погиб во время учебного полета, оставив Валентина с маленьким сыном на руках. От безысходности и тоски Серова приняла ухаживания Константина Симонова, который давно добивался ее внимания.

Семейная жизнь была непростой: актриса не могла полюбить мужа, а он настоял, чтобы сына Валентины отправили в интернат на Урал. Серова начала все больше выпивать, не спасала ее даде родившаяся дочь Маша. Поэт, не выдержав зависимости жены, ушел из семьи, а девочку передали под опеку бабушке.

В одиночестве Валентина обзавелась друзьями-собутыльниками, которые полностью разграбили ее квартиру. В 1975 году актрису нашли мертвой, было или это убийством до сих пор неизвестно.

Наталья Кустинская

Звезда фильма «3+2» была настоящим секс-символом советского кино, хотя такой термин, конечно, не употреблялся. Ее завораживающая красота кружила головы мужчинам. Не устоял перед Натальей и супруг ее коллеги Натальи Фатеевой Борис Егоров.

Он женился на Кустинской, но вскоре изменил и ей. Наталья предательства не простила и начала заливать горе алкоголем. Ролей становилось все меньше, а красота меркла. Из-за дружбы с зеленым змием у актрисы начались серьезные заболевания.