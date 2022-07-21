Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+29° в 
USD 54.85EUR 55.83
Войти в почту
2 часа назад

Во время съёмок «Женщины-Халка» Татьяна Маслани чувствовала себя дурой

Чемпионат.com

Татьяна Маслани пообщалась с журналистом издания Empire и рассказала о съёмках сериала «Женщина-Халк». По словам актрисы, порой она чувствовала себя полной дурой.

На съемках «Женщины-Халка» Маслани чувствовала себя дурой
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Дело в том, что значимую часть времени Маслани приходилось играть не только Дженнифер Уолтерс, но и её альтер эго в лице Женщины-Халк, которая по габаритам была куда больше самой актрисы.

Во время съёмок я чувствовала себя дурой, но в то же время ощущала какую-то крутость.

Также Татьяна Маслани отметила, что Женщину-Халк действительно можно назвать противоположностью большинства супергероев.

Она действительно полная противоположность большинству рассказов о супергероях. В ней есть некий элемент отрицания. Всё произошедшее вызывало забавную связь между Дженнифер и её альтер эго.

Премьера сериала состоится в онлайн-кинотеатре Disney+ 17 августа. В первый сезон войдёт девять эпизодов по 30 минут. Вместе с Маслани в шоу сыграют Марк Руффало (Халк) и Тим Рот (Мерзость).

Актеры,Татьяна Маслани,Тим Рот,Марк Руффало,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители