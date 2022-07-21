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2 часа назад

Умерла актриса из «Зачарованных» Ребекка Болдинг

Lenta.ru

Американская актриса Ребекка Болдинг умерла в возрасте 73 лет. Об этом сообщает Variety.

Умерла звезда из «Зачарованных»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Болдинг скончалась от рака, находясь в городе Парк-Сити, штат Юта. Смерть подтвердил муж актрисы, режиссер и сценарист Джеймс Л. Конвей.

Болдинг родилась в Литл-Роке, штат Арканзас. Училась в Канзасском университете. Карьеру театральной актрисы она начала в Чикаго, после чего переехала в Голливуд.

Болдинг наиболее известна по ролям в ситкоме «Мыло» и сериале «Зачарованные». Актриса также сыграла в фильмах «Немой крик» и «Буки». За 30 лет карьеры Болдинг появилась в десятках сериалах. Среди них — «Мелроуз Плэйс», «Беверли-Хиллз, 90210», «Лу Грант», «Седьмое небо», «Скорая помощь», «Большой ремонт», «Создавая женщину», «Отель», «Кегни и Лейси» и другие.

У Болдинг остались муж и две дочери.

Ранее стало известно о смерти автора гигантских скульптур Класа Олденбурга.

Актеры,Зачарованная,Отель,
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