Хабенский сыграет в фильме про бременских музыкантов

«Самое главное: мы попытались сохранить в сценарии теплоту, энергию и юмор, с которым авторы когда-то рассказали эту историю. Принципиальное согласие на использование музыки Геннадия Гладкова получено»,

По сюжету Трубадур освободит принцессу и отправится с животными на фестиваль, в котором могут победить только участники с добрым сердцем и верными друзьями. В картине можно будет увидеть морские берега Крыма, Южный Урал, Домбай, леса Подмосковья и каменные башни Ингушетии.