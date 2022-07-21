Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+29° в 
USD 54.85EUR 55.83
Войти в почту
3 часа назад

Хабенский сыграет в приключенческом фильме про бременских музыкантов

Слово и Дело

Режиссер Алексей Нужный снимет новый фильм «Бременские музыканты», где одну из ролей сыграет народный артист России Константин Хабенский. Генеральный директор студии «Тритэ» Никиты Михалкова Леонид Верещагин рассказал, что в проекте также примут участие Милош Бикович и Юрий Стоянов. Съемки начнутся весной 2023 года.

Хабенский сыграет в фильме про бременских музыкантов
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

«Самое главное: мы попытались сохранить в сценарии теплоту, энергию и юмор, с которым авторы когда-то рассказали эту историю. Принципиальное согласие на использование музыки Геннадия Гладкова получено»,

— рассказал Верещагин изданию «АиФ».

По сюжету Трубадур освободит принцессу и отправится с животными на фестиваль, в котором могут победить только участники с добрым сердцем и верными друзьями. В картине можно будет увидеть морские берега Крыма, Южный Урал, Домбай, леса Подмосковья и каменные башни Ингушетии.

Актеры,Бременские музыканты,Леонид Верещагин,Геннадий Гладков,Юрий Стоянов,Алексей Нужный,Милош Бикович,Никита Михалков,Константин Хабенский,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители