Хабенский сыграет в фильме про бременских музыкантов

Режиссер Алексей Нужный снимет новый фильм «Бременские музыканты», где одну из ролей сыграет народный артист России Константин Хабенский. Генеральный директор студии «Тритэ» Никиты Михалкова Леонид Верещагин рассказал, что в проекте также примут участие Милош Бикович и Юрий Стоянов. Съемки начнутся весной 2023 года.
«Самое главное: мы попытались сохранить в сценарии теплоту, энергию и юмор, с которым авторы когда-то рассказали эту историю. Принципиальное согласие на использование музыки Геннадия Гладкова получено»,
— рассказал Верещагин изданию «АиФ».
По сюжету Трубадур освободит принцессу и отправится с животными на фестиваль, в котором могут победить только участники с добрым сердцем и верными друзьями. В картине можно будет увидеть морские берега Крыма, Южный Урал, Домбай, леса Подмосковья и каменные башни Ингушетии.