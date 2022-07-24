Актеры, которые сами делают трюки в кино

В большинстве случаев актеры используют в кино дублеров или каскадеров. Эти профессионалы не так известны, как голливудские актеры, но они выполняют важную и опасную работу. Однако есть и те знаменитости, которые все трюки выполняют сами. Их навыков хватает для того, чтобы работать без каскадера. О них — в материале “Рамблера”.

Фото: Кадр из фильма "Миссия невыполнима 7" Кадр из фильма "Миссия невыполнима 7"

Том Круз

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Мало кто знает, но Том Круз специализируется не только на актерстве, он еще и каскадер сам для себя. Большинство трюков, даже самых опасных, актер исполняет сам. И речь идет не о том, что он снимается в сценах с драками. Некоторые элементы подвергали его настоящей опасности. А если учитывать, что в большинстве фильмов он играет шпионов или секретных агентов, поверить в то, что он выполняет все саам, невозможно.

Так, для съемок фильма “Миссия невыполнима: последствия” он сам снимался во всех сценах с погонями, несмотря на то, что рисковал получить серьезные травмы, но это не самое впечатляющее. Для того, чтобы отснять нужный кадр, он спрыгнул с парашютом 106 раз, используя технику, когда парашют раскрывается довольно близко к земле.

Одним из самых опасных трюков был прыжок в бездну с мотоцикла. На горе в Норвегии был построен специальный трамплин, по которому Круз должен был проехаться на мотоцикле и прыгнуть в пропасть с парашютом. Этот эпизод снимали четыре раза.

Джейсон Стэйтем

Кадр из фильма “Неудержимые 3"

Изначально актер приходил на пробы в качестве каскадера, поэтому еще в молодости имел хорошую физическую подготовку. Когда его стали брать на главные роли, он не отказался от исполнения трюков и продолжал делать все сам. Во всех сценах с драками он тоже участвует сам, так как владеет несколькими видами боевых искусств.

Один раз навыки Стэйтема помогли ему выжить. Как рассказал Сильвестр Сталлоне, который снимался вместе с ним в фильме “Неудержимые 3”, во время съемок Стэйтем чуть не погиб. Он ехал на грузовике, у которого отказали тормоза, из-за чего он упал в море с высоты 17 метров. Актера спасли его навыки каскадера и экстремального вождения, иначе он рисковал погибнуть.

Шарлиз Терон

Кадр из фильма "Бессмертная гвардия"

Не только мужчины-актеры могут быть каскадерами, женщины тоже не отстают. Шарлиз Терон сам часто выполняет трюки во время съемок. Так, она участвует в боевых сценах драк, падает с лестниц и скачет на лошадях.

Во время съемок фильма “Взрывная блондинка” Линч так впечатлился ее навыками, что поставил ей более сложную задачу. Так, актрисе пришлось больше десяти минут отыгрывать в сцене с дракой. Не обходилось в карьере Терон и без травм. После съемок “Бессмертной гвардии” ей пришлось сделать несколько операций. Свои травмы она заметила после того, как закончились съемки. Сама актриса говорит, что серьезные повреждения не помешали ей закончить работу над фильмом.