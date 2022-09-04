Как продавщица шляп из Бразилии стала звездой Голливуда

Она ввела моду на причудливые головные уборы, покорила мир кинематографа и стала самой высокооплачиваемой актрисой Голливуда. Но невероятный и быстрый взлет закончился трагедией. Историю Кармен Миранды читайте в материале «Рамблера».

Фото: New York Sunday News New York Sunday News

Кармен Миранда родилась в 1909 году в Португалии, но детство и юность будущей звезды прошли в Бразилии, куда переехала ее семья, когда малышке не было еще и года.

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В Рио-де-Жанейро Кармен устроилась на работу в бутик модных головных уборов, где придумывала новые дизайны. С тех самых пор ни один выход Миранды на публику не обходился без головного убора, а необычные шляпки на голове стали ее настоящей визитной карточкой.

Артистичная Кармен с детских лет отличалась любовью к музыке. И в какой-то момент решила попробовать сменить профессию дизайнера головных уборов на карьеру певицы. В 1929 году Миранда записала свой первый альбом, а уже через год стала очень популярна в Бразилии. О том, чтобы стать актрисой, Кармен не думала, но у судьбы были свои планы.

Во время выступления певицы в одном из самых знаменитых казино Рио-да-Жанейро ее увидел известный продюсер Ли Шуберт. По окончании номера он встретился с Кармен и пригласил ее выступать на Бродвее. Свой шанс стать знаменитой за пределами Бразилии Миранда, конечно, упускать не собиралась и ответила Шуберту согласием.

Выступления Кармен Миранды на Бродвее приводили зрителей в восторг, не уставали восхищаться новой звездой и критики. Молодая талантливая актриса, которой удалось произвести такой фурор, заинтересовала кинопродюсеров. Вскоре с Кармен заключила контракт студия 20th Century Fox.

В 1940 году Кармен Миранда впервые появилась на экране в фильме «Даже по-аргентински», где сыграла типичную латиноамериканку. Это амплуа в дальнейшем и использовали все режиссеры, работавшие с актрисой. Других образов у Кармен не было. Тем не менее, это не мешало каждой из картин, в которых принимала участие актриса, становиться невероятно популярными. А сама она стала самой высокооплачиваемой на тот момент актрисой в Голливуде.

При этом в Бразилии, да и вообще в Южной Америке, Кармен почему-то невзлюбили. Ее дебютный фильм разгромили в пух и прах, заявив, что голливудские продюсеры и режиссеры оскорбляют латиноамериканскую культуру. Картину «Даже по-аргентински» даже запрещали к показу в Аргентине. В Бразилии также были недовольны ролями Миранды, считая ее образы латиноамериканок не имеют ничего общего с тем, каковы они на самом деле. Приехав однажды в Бразилию на мероприятие и столкнувшись с негативом и всевозможными обвинениями в свой адрес, актриса уехала из страны и не приезжала туда почти 15 лет.

Несмотря на то, что все вокруг видели Кармен Миранду всегда улыбающейся веселой оптимисткой, на самом деле это было не совсем так. Актриса была очень ранима, и долгие годы страдала от депрессии. Спасение Кармен находила в безудержном веселье и вечеринках. Никому и в голову не могло прийти, что у Миранды могут быть проблемы. В том числе со здоровьем.

В августе 1955 года Кармен пригласила к себе домой несколько друзей. Вечеринка удалась на славу. Когда веселье закончилось, Миранда приняла душ, привела себя в порядок и собиралась отправиться в постель. Но до кровати она не дошла: в коридоре она просто упала на пол. Там ее утром и обнаружил муж, спавший в соседней комнате.