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1 час назад

Шура начал сниматься в кино

Мира Маркина

Певец Шура приступил к съемкам в фильме. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

Шура начал сниматься в кино
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Артист написал подписчикам, что они "долго просили", и наконец-то это случилось. Первый съемочный день прошел 19 июля. Шура не рассказал, что это за кино, но пообещал фанатам, что фильм будет "очень крутым", и скоро они все узнают. Кроме того, певец отметил, что впереди еще много работы, однако все усилия стоят результата.

Поклонники Шуры поддержали его начинание и выразили надежду, что картина будет впечатляющей.

"Саша, очень рада за вас. Слова легко запоминаются при движении. Желаю интересного опыта и роста в этом векторе", "Будет гениально!", "Флаг в руки и вперед, будем ждать премьеры", — написали фанаты в комментариях.

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