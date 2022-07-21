Шура начал сниматься в кино

Артист написал подписчикам, что они "долго просили", и наконец-то это случилось. Первый съемочный день прошел 19 июля. Шура не рассказал, что это за кино, но пообещал фанатам, что фильм будет "очень крутым", и скоро они все узнают. Кроме того, певец отметил, что впереди еще много работы, однако все усилия стоят результата.