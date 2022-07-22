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1 час назад

Сара Мишель Геллар сыграет в новом сериале "Волчья стая"

Газета.Ru

Бывшая звезда сериала "Баффи — истребительница вампиров" сыграет главную роль и станет исполнительным продюсером в новом сериале "Волчья стая", ответвлении сериала "Волчонок" на Paramount+.

Сара Мишель Геллар сыграет в новом сериале "Волчья стая"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Волчья стая" основана на серии романов Эдо Ван Белкома. В центре сюжета находятся два подростка (Армани Джексон и Белла Шепард), чьи жизни меняются, когда лесной пожар пробуждает ужасающее сверхъестественное существо. Об этом пишет The Hollywood reporter.

Геллар сыграет Кристин Рэмси, уважаемого следователя по поджогам, которому поручено найти человека, устроившего лесной пожар. Хлоя Роуз Робертсон и Тайлер Лоуренс Грей также играют главные роли.

Эта роль станет первой ролью Геллар на телевидении с тех пор, как она сыграла себя в эпизоде "Теории большого взрыва" в 2019 году.

Она была связана с парой проектов Fox в 2019 году и пилотным проектом 2021 года под названием Hot Pink на Amazon Prime Video, но ни один из них не был реализован. Недавно она озвучивала "Владыки Вселенной: Откровение" для Netflix; ее последняя постоянная роль в сериале с живыми актерами была в комедии CBS "Безумцы" в 2013-2014 годах.

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