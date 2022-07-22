Сара Мишель Геллар сыграет в новом сериале "Волчья стая"

Эта роль станет первой ролью Геллар на телевидении с тех пор, как она сыграла себя в эпизоде "Теории большого взрыва" в 2019 году.

Она была связана с парой проектов Fox в 2019 году и пилотным проектом 2021 года под названием Hot Pink на Amazon Prime Video, но ни один из них не был реализован. Недавно она озвучивала "Владыки Вселенной: Откровение" для Netflix; ее последняя постоянная роль в сериале с живыми актерами была в комедии CBS "Безумцы" в 2013-2014 годах.