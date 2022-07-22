Стали известны самые высокооплачиваемые актеры Голливуда

Variety опубликовал список самых высокооплачиваемых актеров 2022 года. Кто вошел в рейтинг, читайте в материале «Рамблера».

Фото: Legion-media Legion-media

На первом месте Том Круз, который заработает более 100 миллионов долларов за свой последний фильм «Топ Ган: Мэверик», исходя из его доли от продажи билетов, зарплаты и доходов от потоковых сервисов.

На втором — Уилл Смит, которому скандал на «Оскаре» сильно подпортил репутацию, однако не помешал заработать. Звезда получил 35 миллионов долларов за съемки в «Освобождении».

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Замыкает тройку лидеров Леонардо Ди Каприо, который за главную роль в триллере-вестерне «Убийцы цветочной луны» заработал 30 миллионов долларов.

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Делит бронзу Лео с коллегой по цеху Брэдом Питтом — голливудский секс-символ получил 30 миллионов за съемки в фильме о гонках «Формула-1».

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На четвертом месте расположился Дуэйн Джонсон, которому фильм «Чёрный Адам» принес 22,5 миллиона долларов.

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Дальше в рейтинге идут Райан Рейнольдс, Хоакин Феникс, Том Харди, Вин Дизель и Крис Хемсворт. Каждый из этих актеров заработал по 20 миллионов долларов. Рейнольдс — за «Рождественскую историю», Феникс — за вторую часть «Джокера», Том Харди — за «Венома 3», Вин Дизель — за «Форсаж 10», а Крис Хемсворт — за «Тайлер Рейк 2».

За скандальный фильм «Аквамен и затерянное королевство» Джейсон Момоа заработал 15 миллионов долларов, а Крис Пайн за «Стартрек 4» получил 13 миллионов.

Марго Робби стала самой высокооплачиваемой актрисой 2022 года, за главную роль в фильме про куклу Барби актриса получила 12,5 миллионов долларов.

Райан Гослинг за роль Кена в этой же картине также получил 12,5 миллионов долларов.

Еще одна девушка в рейтинге самых высокооплачиваемых звезд Голливуда: за роль в фильме «Энола Холмс 2» Милли Бобби Браун получила 10 миллионов долларов.