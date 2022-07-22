Том Холланд не вернется к роли Человека-паука

Согласно множественным сообщениям, 26-летний британский актёр Том Холланд не собирается озвучивать свою роль Питера Паркера/Человека-паука в новом мультфильме Spider-Man Freshman Year («Человек-паук. Первый год»).

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Анонс этого мультсериала появился в прошлом году в День Диснея вместе с новостями о продолжении развития серии Marvel Studios с «Людьми Икс», комиксами Marvel Zombies и 2-м сезоном «Что, если...?»

Мультипликационный комикс покажет хронику событий, случившихся до дебюта Человека-паука в кинематографической вселенной Marvel с его появлением в фильме «Первый мститель: Противостояние».

Несмотря на то, что это приквел к ленте «Человек-паук: Возвращение домой», Том Холланд не будет озвучивать проект на фоне неопределённости относительно будущего актёра в MCU «Кинематографическая вселенная Marvel» (сокращение от англ. «Marvel Cinematic Universe»).

Ранее актёр уже озвучивал свои планы в индустрии: «Исполнить ещё несколько ролей в крупных франшизах и индивидуальных проектах, и, в конечном счёте… перейти к иной стороне камеры и заняться режиссурой».