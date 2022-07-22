Никита Михалков возглавил рейтинг инфлюенсеров "Ромир" в категории "Театр и кино"

Режиссер и сценарист Никита Михалков занял первое место в категории "Театр и кино" ежеквартального рейтинга инфлюенсеров исследовательского холдинга "Ромир". Об этом в пятницу сообщается на сайте холдинга.
"Исследовательский холдинг "Ромир" в рамках ежеквартального рейтинга инфлюенсеров представляет топ-10 лидеров мнений россиян в категории "Театр и кино". Первое место занял режиссер и сценарист Никита Михалков, поднявшись на одну строчку по сравнению с весной 2022 года", - говорится в сообщении.
Лидер предыдущего квартала - худрук МХТ им. Чехова Константин Хабенский - расположился в новом рейтинге на второй строчке. Тройку лидеров рейтинга замыкает актер и худрук Московского губернского театра Сергей Безруков.
Не изменили позиции в рейтинге актеры Мария Шукшина и Дмитрий Певцов, которые остались на четвертом и пятом местах соответственно. Актер Михаил Боярский, в весеннем рейтинге занимавший 15 место, теперь расположился на шестой строчке. Актер Иван Охлобыстин и и. о. ректора Академии русского балета им. А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе заняли в рейтинге седьмое и восьмое места соответственно. Режиссер Федор Бондарчук значительно укрепил свои позиции в рейтинге инфлюенсеров, поднявшись с 27 на девятую строчку. Замыкает топ-10 лидеров мнений в этой категории актер театра и кино Владимир Машков, который опустился вниз на одну строчку по сравнению с весенним рейтингом.
Отмечается, что из топ-10 категории "Театр и кино" выбыли Дмитрий Нагиев, Карен Шахназаров, Чулпан Хаматова, Лариса Гузеева и Юлия Меньшова.
Исследование "Ромир" проводится на базе единой панели данных холдинга среди россиян старше 14 лет, репрезентирующих городское население России. На каждую публичную персону рассчитывается аудитория доверия и аффинитивные индексы для различных сфер деятельности, услуг, товаров.