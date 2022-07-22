Никита Михалков возглавил рейтинг инфлюенсеров "Ромир" в категории "Театр и кино"

Не изменили позиции в рейтинге актеры Мария Шукшина и Дмитрий Певцов, которые остались на четвертом и пятом местах соответственно. Актер Михаил Боярский, в весеннем рейтинге занимавший 15 место, теперь расположился на шестой строчке. Актер Иван Охлобыстин и и. о. ректора Академии русского балета им. А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе заняли в рейтинге седьмое и восьмое места соответственно. Режиссер Федор Бондарчук значительно укрепил свои позиции в рейтинге инфлюенсеров, поднявшись с 27 на девятую строчку. Замыкает топ-10 лидеров мнений в этой категории актер театра и кино Владимир Машков, который опустился вниз на одну строчку по сравнению с весенним рейтингом.