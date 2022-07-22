Актер Астахов пристыдил москвичей

В интервью для YouTube-канала "Вокруг ТВ" артист напомнил, что за год играет в 200 спектаклях в разных уголках страны. Поскольку Астахов часто бывает в регионах, он знает, как в действительности живут люди за пределами Москвы. А вот у москвичей, по мнению актера, эти знания не имеют ничего общего с реальным положением дел: