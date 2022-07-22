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2 часа назад

Популярный актер обвинил москвичей в незнании реальной жизни россиян

Мира Маркина

Популярный актер Сергей Астахов обвинил жителей столицы в незнании реальной жизни россиян.

Актер Астахов пристыдил москвичей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В интервью для YouTube-канала "Вокруг ТВ" артист напомнил, что за год играет в 200 спектаклях в разных уголках страны. Поскольку Астахов часто бывает в регионах, он знает, как в действительности живут люди за пределами Москвы. А вот у москвичей, по мнению актера, эти знания не имеют ничего общего с реальным положением дел:

"Москва, интернет и СМИ — это не реальная жизнь. Реальная жизнь — в нашей стране".

Астахов подчеркнул, что у жителей регионов мало времени для того, чтобы сидеть в интернете. В основном они посвящают себя работе и, в частности, тому, чтобы обеспечить жителей крупных городов всем необходимым.

"Люди прекрасные, много замечательных, открытых, добрых и отзывчивых людей. Огромное количество тех, которые любят страну, которые готовы в этой стране жить и никуда вообще не хотят ехать ни за какие коврижки и сребреники",

– поделился впечатлениями Астахов.

Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, почему "Брат" до сих пор так популярен в России.

Актеры,Брат,Сергей Астахов,
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