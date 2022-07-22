«Я не хочу все время находиться в режиме выживания»

Джессика Альба уже давно не снимается в кино: теперь актриса целиком сосредоточена на своей экологичной косметологической компании The Honest Company. И не думайте, что это очередное увлечение знаменитости. Бизнес Альбы уже оценен аналитиками в миллиард долларов — серьезный актив, как ни крути. В своем новом интервью Джессика признается, что в начале пути и представить не могла, что ее компания станет настолько успешной. Конечно, на провал она тоже не рассчитывала. Актриса привыкла идти напролом и пробовать до тех пор, пока ей не понравится результат: «У меня нет страха перед неудачей. Наоборот, я думаю: если я не попытаюсь, какой смысл?»
Такой подход выработался у Джессики с детства. Она росла в довольно бедной семье, поэтому рано поняла, что всего в жизни сможет добиться только своим упорным трудом: «Я выросла в режиме выживания. У моих родителей не было медицинской страховки, они жили от зарплаты до зарплаты. И поэтому у меня давно сформирован менталитет «завтра не гарантировано»… Я знала: я должна делать все, что в моих силах, чтобы держать голову над водой».
Так, с 11 лет она начала сниматься в кино. Альба уверена: чтобы покорить Голливуд, нужно оставаться безжалостным, не оглядываться на других, а совершенствовать себя. Собственно, это же правило когда-то помогло ей по-настоящему полюбить свою внешность: «Когда я росла в сфере развлечений, много внимания уделялось внешнему виду и попыткам соответствовать какой-то модели, которая кажется модной... И мне действительно кажется, что чем больше я работала над собой и чувствовала себя уверенно в своей шкуре, тем больше я чувствовала себя самой красивой. И, как ни странно, это случилось после того, как мне исполнилось 30».