«Я не хочу все время находиться в режиме выживания»

Джессика Альба уже давно не снимается в кино: теперь актриса целиком сосредоточена на своей экологичной косметологической компании The Honest Company. И не думайте, что это очередное увлечение знаменитости. Бизнес Альбы уже оценен аналитиками в миллиард долларов — серьезный актив, как ни крути. В своем новом интервью Джессика признается, что в начале пути и представить не могла, что ее компания станет настолько успешной. Конечно, на провал она тоже не рассчитывала. Актриса привыкла идти напролом и пробовать до тех пор, пока ей не понравится результат: «У меня нет страха перед неудачей. Наоборот, я думаю: если я не попытаюсь, какой смысл?»

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Такой подход выработался у Джессики с детства. Она росла в довольно бедной семье, поэтому рано поняла, что всего в жизни сможет добиться только своим упорным трудом: «Я выросла в режиме выживания. У моих родителей не было медицинской страховки, они жили от зарплаты до зарплаты. И поэтому у меня давно сформирован менталитет «завтра не гарантировано»… Я знала: я должна делать все, что в моих силах, чтобы держать голову над водой».