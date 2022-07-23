Джессика Альба раскритиковала фильмы Marvel

"Marvel — главный поставщик супергеройского кино для всей семьи. Но при всех своих возможностях, они все еще выпускают слишком "белые фильмы". Я работала с ними над "Фантастической четверкой" еще до того, как компанию выкупил Disney, и скажу, что с того момента у них мало что изменилось. Огромная группа людей просто исключается из их фантастического мира супергероики. Это неправильно",