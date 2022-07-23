Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+31° в 
USD 57.39EUR 57.76
Войти в почту
5 часов назад

Джессика Альба раскритиковала фильмы Marvel из-за слишком белого каста

Газета.Ruиещё 1

Джессика Альба осудила фильмы киновселенной Marvel из-за слишком белого актерского состава.

Джессика Альба раскритиковала фильмы Marvel
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В интервью британскому Glamour актриса с мексиканскими корнями отметила, что, по ее мнению, фильмы киновселенной Marvel не могут похвастаться расовым разнообразием в касте.

"Marvel — главный поставщик супергеройского кино для всей семьи. Но при всех своих возможностях, они все еще выпускают слишком "белые фильмы". Я работала с ними над "Фантастической четверкой" еще до того, как компанию выкупил Disney, и скажу, что с того момента у них мало что изменилось. Огромная группа людей просто исключается из их фантастического мира супергероики. Это неправильно",

— сказала Альба.

В кинофраншизе "Фантастическая четверка" 2005–2007 годов актриса исполнила роль супергероини Сью Сторм.

Актеры,Фантастическая четверка,Джессика Альба,Walt Disney,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители