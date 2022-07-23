Шварценеггеру пришлось дважды расплатиться за измену

К своему 75-летнему юбилею Арнольд Шварценеггер получил неплохой подарок от бывшей жены. Она отсудила у своего звёздного экс-супруга 200 миллионов долларов. Таким образом Железный Арни заплатил половину состояния за свои похождения, которые и стали причиной крушения его 25-летнего брака.

Фото: Нижегородская правда Нижегородская правда

Бегущий человек

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К моменту знакомства с будущей женой в 1977 году Шварценеггер был ещё начинающим актёром, но уже знаменитым культуристом. Позади было завоевание громкого титула «Мистер Вселенная», впереди – картины, сделавшие его знаменитым («Конан-варвар», «Терминатор»).

Сам Арнольд уже ничем не походил на хрупкого несчастного заморыша, над которым потешались одноклассники в его родной деревушке. Отец Арни – бывший офицер нацистской армии – пытался привить сыну мужественность единственными доступными ему средствами: рвал на нём волосы, с остервенением бил ремнём, твердя как заклинание: «Мой сын не может быть таким слабаком!».

Арнольд тихо недолюбливал отца, мечтал вырваться из своего захолустья и стать кем-то значительным. Воплотить мечту в жизнь помогло увлечение знаменитым культуристом Регом Парком – обладателем титула «Мистер Вселенная», фотография которого как-то попалась на глаза маленькому Арни. В 14 лет он начал качаться, а уже в 20 был «Мистером Вселенная», став самым молодым культуристом, завоевавшим этот титул.

Однако мечтавшему о славе Шварценеггеру этого было уже мало, и в 21 год он подался в Голливуд. Продюсеры поначалу без энтузиазма отнеслись к спортсмену из австрийского захолустья, без актёрского мастерства, но зато с немецким акцентом. Поэтому роли Арнольду поначалу доставались лишь в проходных картинах.

Правдивая ложь

Зато женщины с готовностью дарили ему свою благосклонность. Арнольд с удовольствием ею пользовался. В середине 70 х он приобрёл славу «сексуального самонаводящегося снаряда».

Всё, правда, чуть было не изменилось после знакомства Арнольда с учительницей английского языка Барбарой Аутланд Бейкер. Как вспоминал сам актёр до встречи с ней, он «воспринимал секс лишь как ещё одну функцию организма». После появления Барбары всё изменилось. Даже друзья заметили, что он влюбился.

Но ни к чему хорошему эта влюблённость не привела. Барбара, как барышня здравомыслящая, мечтала о нормальной спокойной семье. Арнольду же сама мысль об обычной жизни была ненавистна. Позже Барбара в своей книге назвала жизнь с Арни невыносимой, потому что «мир вращается вокруг него». О непомерной амбициозности и безжалостности Шварценеггера говорила и парикмахер Сью Морэй, сменившая в его сердце Барбару.

Сью подцепила Шварценеггера на пляже в июле 1977 года. Они сразу отправились к нему домой.

«Наши отношения были заполнены всепоглощающей страстью»,

– рассказывала Сью, нахваливая сексуальные подвиги своего знаменитого кавалера.Но эта страсть мгновенно отошла на второй план, стоило Шварценеггеру встретиться на благотворительном теннисном турнире с Марией Шрайвер – племянницей убитого президента США Джона Кеннеди, представительницей одного из самых влиятельных семейных кланов Америки. Для честолюбивого Арнольда роман с такой девушкой означал пропуск в совершенно иной мир, факт признания его американской элитой. И он не преминул им воспользоваться.

Правда, ещё целый год он морочил голову Сью, уверяя, что с Марией их связывает исключительно дружба. Сью изнывала от ревности и самоутверждалась с помощью измен. Однажды Шварц увидел её за обедом с чернокожим приятелем, после чего, по словам Сью, он заявил, что не будет с ней больше спать. «Я не могу рисковать, чтобы Мария заразилась от меня».

О самой ли Марии беспокоился он тогда или о собственном будущем, которое в случае их разрыва с Шрайвер потеряло бы часть своей ослепительности, сказать сложно.

Правда, своей славой Шварценеггер оказался обязан всё-таки ролям в кино, а не своей удачной женитьбе. Поэтому вряд ли его можно обвинить в браке по чистому расчёту.

Тем более что у них с Марией оказалось немало общего.

«Она была полна самых различных амбициозных планов, – признавался он. – Я был покорён её чувством юмора и жизнерадостностью. В одно мгновение я понял, что именно Мария – женщина всей моей жизни, она была так жизнелюбива, так красива. Среди прочих достоинств меня покорило её стремление к успеху».

Однако влюблённость в Марию не помешала Шварценеггеру закрутить на съёмочной площадке картины «Рыжая Соня» бурный роман с партнёршей Брижжит Нильсен, которая впоследствии стала женой Сталлоне. Подозревая неладное, Мария даже наняла шпионов, которые следили за похождениями её жениха.Но даже их донесения не охладили её желания выйти за Шварценеггера замуж.

«Вообще-то он сразу поразил меня своей надёжностью. Это буквально сквозило в каждом его слове, в каждом жесте. А я всегда мечтала иметь семью, прочную, как Белый дом!»

– объясняла она.

Сходство с Белым домом и в самом деле удалось. Внешне отношения знаменитой четы выглядели практически идеальными, а о том, что происходило за красивым фасадом, знали лишь посвящённые.

«Главный секрет – это наука терпимости и прощения, – делилась рецептом своего семейного счастья Мария несколько лет назад. – Когда я выходила замуж за Арнольда, я понимала, что мне придётся многое прощать. Так и оказалось».

О том, что именно ей приходилось прощать, Мария тогда распространяться не стала. Но знающие люди утверждают, что чаще всего ей приходилось мириться с изменами мужа.

Без компромиссов

Конечно, Шварценеггер свои измены не афишировал. Его охранники даже специально следили за Марией, пока Арнольд занимался сексом с очередной пассией.

Мария жаловалась близким друзьям, что чувствует себя несчастной и одинокой, жаловалась на то, что муж, сосредоточенный на самом себе и собственных нуждах, годами её игнорирует. Она даже всерьёз задумалась о разводе. Но Шварценеггер тогда собирался на выборы губернатора Калифорнии, и семейный скандал был ему ни к чему.

Супруги продолжили изображать идеальную пару. Что не помешало Арнольду закрутить роман с 16-летней актрисой Джиджи Гойетт, который и длился все годы его губернаторства.

Говорят, что когда Мария узнала об этом, она была просто раздавлена. «Ты обманывал меня! Вы все лгали мне!» – будто бы кричала она супругу.

Вскоре после того как Шварценеггер официально покинул пост губернатора, супруги официально объявили о своём разводе. На вопрос, есть ли возможность спасти их 25-летний брак, Мария с горечью ответила: «Там нечего спасать. Никакого брака больше нет».

Судя по всему, самого Шварценеггера случившееся не сильно опечалило. По крайней мере, после объявления о разрыве с женой Шварценеггер вместе с пятью своими приятелями отправился развлекаться в долину Наппа, где находятся калифорнийские винодельни.

А вскоре папарацци Лос-Анджелеса застукали 63-летнего ловеласа покидающим местный ресторан в вальяжно перекинутом через плечо пиджаке и разговаривающим с некой молодой блондинкой. Ею оказалась известная в кругах спортивных звёзд физиотерапевт Хизер Миллер. Они познакомились в спортзале, где тренировался Шварценеггер.

Разница в 27 лет ни того, ни другого не испугала.Покинув пост губернатора, он вновь вернулся в кино и снялся почти в 20 фильмах. Недавно появилась информация, что готовятся съёмки продолжения «Близнецов», где они играли вместе с Дени де Вито. Кроме того, он разъезжает по стране с мотивационными лекциями и просто путешествует.

«Я себя ощущаю точно так же, как в 25 лет. Конечно, моё тело изменилось, и нужно приспособиться к этим изменениям. Но я хочу продолжать наслаждаться жизнью»,

– делился он.