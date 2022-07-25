Файги хочет видеть Гослинга в киновселенной Marvel

Глава Marvel Studios Кевин Файги хочет видеть в киновселенной Райана Гослинга, звезду «Ла-Ла Ленда» и «Бегущего по лезвию 2049». В интервью MTV News на Comic-con 2022 он также отметил, что поддерживает желание актёра сыграть Призрачного гонщика.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Если Райан хочет быть Призрачным гонщиком, то кто же ещё? Райан потрясающий, и я бы с удовольствием нашёл ему место в киновселенной Marvel.

Ранее Гослинг рассказал тому же журналисту MTV News о желании сыграть Призрачного гонщика. Судя по реакции Файги, до появления актёра в киновселенной Marvel осталось недолго.