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1 час назад

Кевин Файги хочет видеть Райана Гослинга в киновселенной Marvel

Чемпионат.com

Глава Marvel Studios Кевин Файги хочет видеть в киновселенной Райана Гослинга, звезду «Ла-Ла Ленда» и «Бегущего по лезвию 2049». В интервью MTV News на Comic-con 2022 он также отметил, что поддерживает желание актёра сыграть Призрачного гонщика.

Файги хочет видеть Гослинга в киновселенной Marvel
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Если Райан хочет быть Призрачным гонщиком, то кто же ещё? Райан потрясающий, и я бы с удовольствием нашёл ему место в киновселенной Marvel.

Ранее Гослинг рассказал тому же журналисту MTV News о желании сыграть Призрачного гонщика. Судя по реакции Файги, до появления актёра в киновселенной Marvel осталось недолго.

На Comic Con 2022 компания Marvel рассказала о планах по развитию киновселенной. На презентации показали трейлеры «Ваканды навсегда» и «Женщины-Халка», которые выйдут в этом году, а также фильмы и сериалы пятой и шестой фаз.

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