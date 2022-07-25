Садальский раскритиковал звезду «Сватов»

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Садальский осудил Кошмал за создание подобного списка. По его словам, девушка просто забыла все хорошее, что ей было сделано.

«Читаю: "молодая артистка из «Сватов» включила своих партнеров по фильму Кравченко и Добронравова в список врагов… Спрашиваю: ждать благодарности от этой артистки — глупо, а быть ей неблагодарной — подло. Когда она заболела, вся съемочная группа переживала за нее Федя ночью повез в скорую!"» — говорит Садальский.