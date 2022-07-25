Что стало с Лео из «Зачарованных»

Этнический немец Брайан Краузе родился в Америке и там же прославился как актер. Многие до сих помнят звезду по сериалу «Зачарованные». Однако с момента старта проекта прошло уже больше 20 лет, и сам Брайан сильно изменился — как внутренне, так и внешне.

Фото: Экспресс газета Экспресс газета

Будущая знаменитость появилась на свет 1 февраля 1969 года в Калифорнии. В детстве Краузе больше увлекался спортом, свободное время посвящая теннису, плаванью, баскетболу и гольфу. И прежде чем ступить на актерскую стезю, в подростковом возрасте Брайан поработал продавцом еды, промоутером, грузчиком и так далее. Причем часть денег Краузе отдавал родителям.

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Только в 16 лет Брайан задумался о карьере актера. Тогда же он записался в профессиональный класс по театральному мастерству. Хорошие внешние данные и упорный труд сделали принесли свои плоды, и вскоре Краузе начал мелькать в разных сериалах. Конечно, на тот момент он мог рассчитывать исключительно на эпизодические роли. Однако начинающий актер верил, что у него все впереди.

И Брайан не зря надеялся. Уже в 1991 году он сыграл в ленте «Возвращение в голубую лагуну» вместе с 15-летней на тот момент Милой Йовович. И хотя сама картина не имела особого успеха, Краузе заприметили, и с тех пор ему начали поступать все более серьезные предложения от продюсеров. Вскоре фильмография Брайана пополнилась лентами «Декабрь», «Лунатики», «Бандит», «Семейный альбом», «Обнаженные души» с Памелой Андерсон и так далее.

Разумеется, отдельное место в карьере Краузе занимает сериал «Зачарованные». Как и в случае с Джулианом Макмеханом (сыграл демона Коула Тернера), персонаж Брайана ангел-хранитель Лео не должен был выходить на передний план. Если просмотреть первые десять эпизодов с участием героя, то видно, насколько он «плоский»: ни характера, ни драмы.

Однако зрителям нравился Лео в исполнении Краузе. Сначала этому персонажу прописали любовную линию с одной из зачарованных, Пайпер Холливелл. И уже начиная с третьего сезона сериал трудно было представить без милого ангела-хранителя. В отличие от Макмэхона, Брайан продержался в «Зачарованных» до самого финала.

Проект о сестрах-ведьмах прославил Краузе на весь мир. Фанаты из России могут не знать большую часть работ из фильмографии Брайана, но для них он навсегда останется Лео. Между тем после завершения съемок в «Зачарованных» Брайан продолжал сниматься. Он появился в картинах «Птицы войны», «2012: Супернова», «Кошмар дома на холмах 2», «Обманутая» и других. Однако большая часть проектов зрителей не впечатлила.

К сожалению, после успеха «Зачарованных» Краузе быстро испортил себе репутацию. У актера начались проблемы с алкоголем. В какой-то момент Брайан вовсе перестал себя контролировать. К примеру, в 2010 году пьяную в стельку звезду задержали за дебош в аэропорту. К счастью, актер сумел вовремя побороть пагубную привычку. Восстановившись, Краузе продолжил сниматься в самых разных проектах.

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Несмотря на славу и более чем привлекательную внешность, за плечами у Брайана всего один официальный брак. Женой знаменитости стала фотомодель Бет Брюс, и на тот момент Краузе было всего 25 лет. В 1996 году у супругов родился сын Джеймен. Однако наличие общего ребенка не остановило пару от решения развестись спустя несколько лет после свадьбы. Брайан тогда проявил себя как настоящий мужчина, не перестав поддерживать бывшую жену с сыном как материально, так и морально.