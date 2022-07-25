Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+26° в 
USD 57.39EUR 57.76
Войти в почту
1 час назад

Впал в немилость: звезду турецких сериалов Бурака Озчивит раскритиковали за визит в Россию

Passion.ru

Звезда сериалов «Великолепный век», «Черная любовь» и других подвергся жесткой критике в сети.

Бурака Озчивит раскритиковали за визит в Россию
Фото: Passion.ruPassion.ru

Знаменитый актер Бурак Озчивит в минувшие выходные посетил москву, где принял участие в светском мероприятии и встретился с поклонниками в одном из московских ресторанов. Столь опрометчивый шаг знаменитости не остался незамеченным, добавив ему ряд проблем.

Пользователи сети не остались равнодушными, решив вылить на актера порцию негатива и засыпать его гневными сообщениями в соцсетях. Фанаты обвинили Бурака в том, что несмотря на сложную политическую ситуацию в мире, он все же решился на посещение нашей страны. Завистники и вовсе не постеснялись в выражениях, засыпав звезду оскорблениями и проклятиями. Бурак Озчивит, к слову, пока не спешит успокоить подписчиков и разрядить обстановку.

Актеры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители