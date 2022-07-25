Бурака Озчивит раскритиковали за визит в Россию

Знаменитый актер Бурак Озчивит в минувшие выходные посетил москву, где принял участие в светском мероприятии и встретился с поклонниками в одном из московских ресторанов. Столь опрометчивый шаг знаменитости не остался незамеченным, добавив ему ряд проблем.

Пользователи сети не остались равнодушными, решив вылить на актера порцию негатива и засыпать его гневными сообщениями в соцсетях. Фанаты обвинили Бурака в том, что несмотря на сложную политическую ситуацию в мире, он все же решился на посещение нашей страны. Завистники и вовсе не постеснялись в выражениях, засыпав звезду оскорблениями и проклятиями. Бурак Озчивит, к слову, пока не спешит успокоить подписчиков и разрядить обстановку.